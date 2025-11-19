Per milžinišką gaisrą Japonijos mieste apdegė 170 pastatų

Gaisrininkams sunkiai sekėsi gesinti šalies pietuose esančiame mieste įsiplieskusias liepsnas, kurios išplito ir į netoliese esantį mišku apaugusį kalną.
Filmuotoje medžiagoje buvo matyti, kaip antradienio naktį ugniagesiai gesino siautėjančias liepsnas, kurios nuniokojo namus, o žmonės buvo evakuoti į laikiną evakuacijos centrą.
„Liepsnos kilo aukštai, nudažydamos dangų raudonai. Vėjas buvo stiprus. Niekada nemaniau, kad ugnis taip išplis“, – viešajam transliuotojui NHK pasakojo vienas pietinėje Kiūšiū saloje įsikūrusio miesto gyventojas.
„Visas drebėjau iš baimės. Niekada nemačiau tokio ugnies stulpo“, – pasakojo kitas vyriškis.
Antradienį vėlai vakare kilęs gaisras apgadino mažiausiai 170 pastatų, iš namų teko evakuoti 188 žmones, nurodoma regiono vyriausybės pranešime.
Valdžia patvirtino vieną mirties atvejį, tačiau daugiau informacijos nepateikė, o NHK pranešė, kad policijos pareigūnai, ieškodami dingusio 76-erių metų vyro, jo namuose rado kūną.
„Jei pavyks užgesinti gaisro židinį, situacija gali būti suvaldyta iki trečiadienio“, – teigė gaisro vietoje apsilankęs meras Shinya Adachi, kurio žodžius citavo „Kyodo News“.
Tačiau „gaisrui visiškai užgesinti tikriausiai prireiks dar keleto dienų“, – sakė jis.
Gaisrui greitai išplisti galėjo padėti tai, kad mažai lijo, oras buvo sausas, o daugelis šiame rajone stovinčių namų yra mediniai, pranešė NHK.
