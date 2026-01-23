JAV derybininkai susitiko su Vladimiru Putinu svarbioms deryboms dėl Ukrainos

Diplomatinės pastangos nutraukti kruviniausią karą Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo laikų pastarosiomis savaitėmis įgavo pagreitį, tačiau Maskva ir Kyjivas vis dar nesutaria dėl pagrindinio teritorijų klausimo.
Derybos baigėsi po daugiau nei trijų valandų, sakoma penktadienio rytą Kremliaus paskelbtame pranešime.
S. Witkoffas anksčiau sakė manantis, kad Ukrainos ir Rusijos derybose liko vienas klausimas, tačiau detaliau nepaaiškino, ką turėjo omenyje.
Kremliaus paskelbtame vaizdo įraše matyti besišypsantis V. Putinas, spaudžiantis rankas S. Witkoffui, JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) žentui Jaredui Kushneriui (Džaredui Kušneriui) ir Baltųjų rūmų patarėjui Joshui Gruenbaumui (Džošui Griunbaumui).
Kremlius pranešė, kad derybose dalyvavo Rusijos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas ir diplomatijos patarėjas Jurijus Ušakovas.
Didelės svarbos susitikimas įvyko, praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad susitarimo projektas yra „beveik, beveik parengtas“ ir kad jis su D. Trumpu susitarė dėl JAV pokario saugumo garantijų.
Rusija, kuri yra okupavusi apie 20 proc. Ukrainos teritorijos, siekia, kad pagal susitarimą jai būtų perduota visiška rytinės Ukrainos Donbaso srites kontrolė.
Tačiau Kyjivas įspėjo, kad teritorijų atidavimas tik padrąsins Maskvą, ir pareiškė, jog nepasirašys tokio taikos susitarimo, kuris nepadės atgrasyti Rusijos nuo pakartotinio įsiveržimo.
Po susitikimo su D. Trumpu Pasaulio ekonomikos forume Davose Ukrainos prezidentas žurnalistams anglų kalba nurodė, kad saugumo garantijos yra „parengtos“. Jis teigė, kad Jungtinė Karalystė (JK) ir Prancūzija jau įsipareigojo dėl karių dislokavimo Ukrainoje.
