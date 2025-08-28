JAV Fed‘o valdytoja Lisa Cook padavė į teismą prezidentą

„Šioje byloje ginčijamas beprecedentis ir neteisėtas prezidento Trumpo bandymas atleisti valdytoją Cook iš pareigų, kuris, jei jam būtų leista įvykti, taptų pirmuoju tokiu atveju [valdytojų] Tarybos istorijoje“, – sakoma teismo dokumentuose.
L. Cook siekia, kad būtų priimtas sprendimas patvirtinti jos, kaip Fed‘o valdytojos, statusą, leidžiantis jai toliau eiti savo pareigas.
Reikalaudama „skubių aiškinamųjų ir įsakomųjų priemonių“, L. Cook taip pat siekia, kad būtų užtikrintas Kongreso nustatytas Fed‘o pareigūnų nepriklausomumas.
Pirmadienio vakarą D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ paskelbė laišką, kuriame nurodė atleidžiantis L. Cook iš pareigų, remdamasis kaltinimais dėl melagingų pareiškimų jos hipotekos sutartyse.
Pasak analitikų, šis žingsnis reiškė dramatiškas jo pastangas perimti Fed‘o kontrolę, o tai gali kelti pavojų institucijos nepriklausomumui.
Tarp melagingais pavadintų pareiškimų buvo tai, kad L. Cook nurodė dvi pagrindines gyvenamąsias vietas – vieną Mičigane, kitą – Džordžijoje.
Ji nebuvo apkaltinta padariusi nusikaltimą, o tariami incidentai įvyko prieš jai pradedant eiti dabartines pareigas.
