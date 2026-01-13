JAV į teroristų sąrašą įtraukė „Musulmonų brolijos“ skyrius Egipte, Libane ir Jordanijoje

Jų įtraukimas į teroristinių organizacijų sąrašą „atspindi pradinius, tęstinius veiksmus, skirtus sustabdyti Musulmonų brolijos skyrių smurtą ir destabilizaciją visur, kur ji pasireiškia“, pareiškime teigė valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas).
„Jungtinės Valstijos pasinaudos visomis įmanomomis priemonėmis, kad atimtų iš šių „Musulmonų brolijos“ skyrių išteklius, reikalingus terorizmui vykdyti ar jį remti“, – pridūrė jis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) lapkritį pradėjo islamistinės organizacijos „Musulmonų brolija“, kuri 1928 metais buvo įkurta Egipte ir vėliau išplito į kitas arabų valstybes, įtraukimo į užsienio teroristinių organizacijų sąrašą procesą.
D. Trumpo administracija „Musulmonų brolijos“ Egipto ir Jordanijos skyrius įtraukė į teroristų sąrašą dėl jų paramos ginkluotai palestiniečių grupuotei „Hamas“, kurią Jungtinės Valstijos jau seniai laiko teroristine grupuote.
„Musulmonų brolijos“ skyrius Egipte atėjo į valdžią, demokratiškai išrinkus prezidentą Mohamedą Morsi (Mohamedą Mursį).
Jį 2013 metais per karinį perversmą nuvertė tuometinis kariuomenės vadas Abdel Fattahas al Sisi (Abdel Fatahas Sisis), kuris nuo to laiko vykdo plataus masto susidorojimą su „Musulmonų brolija“.
Egiptas, taip pat JAV sąjungininkės Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE), jau seniai siekia nuslopinti „Musulmonų broliją“.
