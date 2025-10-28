 JAV ir Japonija pasirašė susitarimą dėl retųjų žemių mineralų

2025-10-28 10:04
BNS inf.

Jungtinės Valstijos ir Japonija antradienį pasirašė susitarimą dėl svarbiausių mineralų ir retųjų žemių elementų tiekimo užtikrinimo, prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) lankantis Tokijuje.

Šis susitarimas buvo sudarytas tuo metu, kai Jungtinės Valstijos bando padidinti prieigą prie svarbiausių mineralų, Kinijai sugriežtinus retųjų žemių elementų kontrolę.

Sandorio tikslas – „padėti abiem šalims užtikrinti svarbiausių mineralų ir retųjų žemių tiekimo grandinių atsparumą ir saugumą“, sakoma pranešime.

JAV ir Japonija „kartu nustatys svarbius projektus, skirtus spręsti svarbiausių mineralų ir retųjų žemių elementų tiekimo grandinių spragas, įskaitant išvestinius produktus, tokius kaip nuolatiniai magnetai, baterijos, katalizatoriai ir optinės medžiagos“.

Abi šalys „ketina mobilizuoti vyriausybės ir privačiojo sektoriaus paramą“, priduriama pranešime.

Šį mėnesį Pekinas paskelbė apie naujus griežtus retųjų žemių elementų eksporto apribojimus. Atsakydamas D. Trumpas paskelbė apie naujus 100 proc. muitus Kinijos importuojamoms prekėms.

Anksčiau per šią jo kelionę po Azijos šalis D. Trumpas ir Malaizijos premjeras Anwaras Ibrahimas (Anvaras Ibrahimas) pasirašė prekybos susitarimą, kuriuo padidinama JAV prieiga prie svarbiausių naudingųjų iškasenų.

