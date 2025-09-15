 JAV iždo sekretorius: JAV ir Kinija suderino susitarimo dėl „TikTok“ pagrindus

2025-09-15 16:41
BNS inf.

JAV ir Kinija suderino susitarimo dėl ginčo dėl socialinio tinklo „TikTok“ pagrindus, pirmadienį po abiejų šalių prekybos derybų Madride pareiškė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas.

„Turime susitarimo dėl „TikTok“ pagrindą“, – sakė jis žurnalistams ir pridūrė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas per pokalbį penktadienį užbaigs susitarimą.

D. Trumpas kiek anksčiau savo platformoje „Truth Social“ paskelbė apie susitarimą su „tam tikra“ įmone, kurią labai norėjo išgelbėti mūsų šalies jaunimas“.

Apie tai jis pranešė prieš tai pasidžiaugęs, kad Jungtinių Valstijų, Europos Sąjungos (ES) ir Kinijos prekybos susitikimas praėjo „labai gerai“.

Sekmadienį Madride S. Bessentas ir Kinijos vicepremjeras He Lifengas surengė naujausią derybų turą, siekdami sumažinti įtampą dėl prekybos ir dėl „TikTok“.

Itin populiariai vaizdo įrašų dalijimosi programėlei, turinčiai daugiau kaip 170 mln. amerikiečių vartotojų, gresia pavojus dėl pernai priimto JAV įstatymo, kuriame nurodoma, kad „TikTok“ privalo atsiskirti nuo savo kinų savininkės „ByteDance“ antraip bus uždaryta Jungtinėse Valstijose.

Šis JAV įstatymas turėjo įsigalioti sausio 19 dieną, likus dienai iki D. Trumpo inauguracijos.

Tačiau respublikonas sustabdė šį draudimą, pratęsdamas nuosavybės struktūros pakeitimo terminą 75 dienomis – nuo ​​sausio 19 iki balandžio 4 dienos.

Vėliau šis terminas dar kelis kartus buvo pratęstas, kad „ByteDance“ surastų naują „TikTok“ pirkėją už Kinijos ribų.

Naujausias pratęsimas turi baigti galioti trečiadienį.

Nors D. Trumpas ilgą laiką rėmė „TikTok“ uždraudimą, vėliau pakeitė poziciją ir pažadėjo ginti šį socialinį tinklą, įsitikinęs, kad jis padėjo jam sulaukti jaunų rinkėjų paramos lapkričio prezidento rinkimuose.

