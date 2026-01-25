JAV iždo sekretorius: Kanadai bus įvesti muitai, jei ši sudarys sutartį su Kinija

Panašų grasinimą dieną anksčiau išsakė prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
„Mes negalime leisti, kad Kanada taptų vieta, per kurią kinai leistų savo pigias prekes į JAV“, – televizijos ABC laidoje „This Week“ sakė S. Bessentas.
Sausio 16 dieną lankydamasis Pekine, Kanados ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) paskelbė apie dvišalių santykių su Kinija atšilimą, teigdamas, kad šalys sudarė naują strateginę partnerystę ir preliminarų prekybos susitarimą.
Pagal šį susitarimą tikimasi, kad Kinija iki kovo 1 dienos sumažins muitus rapsų importui iš Kanados iki maždaug 15 proc., palyginti su dabartiniais 84 procentais.
Kinija taip pat leis Kanados lankytojams į šalį atvykti be vizų. Savo ruožtu Kanada importuos 49 tūkst. kiniškų elektromobilių, taikydama naujus, lengvatinius 6,1 proc. muitus.
Šis susitarimas pasiektas vykstant prekybos karui su Kanada, D. Trumpo administracijai įvedus importo muitus savo šiaurinei kaimynei.
Kai laidos „This Week“ vedėjas Jonathanas Karlas (Džonatanas Karlas) paprašė S. Bessento patikslinti, ar JAV įgyvendins šeštadienį D. Trumpo išsakytą grasinimą įvesti 100 proc. muitus Kanados importui, Iždo departamento vadovas atsakė: „Yra tikimybė, kad bus įvesti 100 proc. muitai, jei jie sudarys laisvosios prekybos sutartį.“
Jis pridūrė, kad nauji muitai bus įvesti, „jei jie žengs toliau, jei pamatysime, kad kanadiečiai leidžia kinams dempinguoti prekes“.
