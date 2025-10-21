JAV muitai stipriai smogė Šveicarijos eksportui

Antradienį paskelbti oficialūs duomenys atskleidė, jog Šveicarijos eksportas liepą-rugsėjį sumenko 3,9 proc., o vien tik į JAV – 8,2 procento.
Be to, Šveicarija patyrė 5,9 proc. eksporto į Europos Sąjungą kritimą, taip pat 3,3 proc. – į Aziją, iš esmės dėl Kinijos.
Šveicarijos laikrodžių pramonės federacija pranešė, kad laikrodžių eksportas į JAV vien tik rugsėjį sunyko daugiau nei perpus.
Iki JAV muitų įsigaliojimo Šveicarijos eksportas sparčiai augo, amerikiečių importuotojams aktyviai pildžius sandėlius.
Naujausi komentarai