Trumpas paskelbė įvesiąs 100 proc. muitą farmacijos produktams

Savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ D. Trumpas paaiškino, kad farmacijos gamykla yra statoma, jei „yra pakloti pamatai“ arba „vyksta statybų darbai“.
„Todėl, jei statybos yra pradėtos, tokiems Farmacijos produktams jokie Muitų tarifai nebus taikomi“, – pridūrė jis.
Prognozuojama, kad tarifai paveiks tokias šalis kaip Indija, kuri yra pagrindinė vaistų tiekėja JAV. Sunerimti teks ir Vokietijos farmacijos įmonėms, nes JAV yra svarbiausia jų eksporto rinka, sudaranti beveik ketvirtadalį Vokietijos vaistų eksporto.
Federalinės statistikos tarnybos duomenimis, 2024 m. Vokietijos vaistų eksporto į JAV vertė siekė apie 27 mlrd. eurų. Dėl to JAV rinka Vokietijos farmacijos pramonei, kurioje dirba apie 130 tūkst. žmonių, yra daug svarbesnė nei kitiems, pavyzdžiui, mašinų ar cheminių medžiagų sektoriams.
Skirtingai nei Vokietijoje, kur receptinių vaistų kainas reguliuoja įstatymų leidėjai, JAV vaistų kainos paprastai yra daug didesnės nei kitose pramoninėse šalyse. Toks skirtumas yra sulaukęs D. Trumpo kritikos – prezidento teigimu, JAV piliečiai, mokėdami didesnes kainas, iš esmės padeda finansuoti mokslinius tyrimus, iš kurių naudos gauna kitos šalys.
Europos gamintojai – nežinioje
Nors šiais metais JAV ir Europos Sąjungos susitarimu iš šalių bloko eksportuojamoms prekėms buvo nustatytas 15 proc. bazinis tarifas, kol kas neaišku, ar jis bus taikomas vaistų, puslaidininkių ir medienos gamintojams.
Europos gamintojai dabar atsidūrė nežinioje, mat panaši sumaištis jau yra kilusi automobilių sektoriuje, kur JAV muito tarifai ES automobiliams buvo patikslinti tik ketvirtadienį, juos atgaline, rugpjūčio pirmosios data sumažinant nuo 27,5 proc. iki 15 proc.
Prieš pat paskelbdamas naujuosius tarifus, D. Trumpas pareiškė, kad nuo spalio 1 d. taip pat bus įvestas 50 proc. muitas virtuvės spintelėms, vonios kambario prekėms ir su jais susijusiems produktams. Be to, minkštiems baldams bus taikomas 30 proc. tarifas, o šias priemones jis pateisino tuo, kad tokios prekės, jo žodžiais tariant, „užplūdo“ JAV rinką.
Jis taip pat paskelbė, kad nacionalinio saugumo sumetimais nustatys 25 proc. muito tarifą visiems iš užsienio importuojamiems „Sunkiems (Dideliems!) vilkikams“, tokiu būdu norėdamas apsaugoti JAV gamintojus nuo „nesąžiningos“ užsienio konkurencijos.
Kol kas neaišku, ar naujosios taisyklės bus taikomos kartu su esamais muitais, pavyzdžiui, konkrečioms šalims nustatytais tarifais.
