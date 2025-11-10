 JAV oro eismo kontrolierių profesinė sąjunga reikalauja nutraukti vyriausybės uždarymą

JAV oro eismo kontrolierių profesinė sąjunga reikalauja nutraukti vyriausybės uždarymą

2025-11-10 20:50
BNS inf.

JAV oro eismo kontrolierių profsąjungos vadovas pirmadienį pareikalavo nedelsiant nutraukti rekordiškai ilgai trunkantį vyriausybės uždarymą ir įspėjo apie didėjančią riziką, saugos darbuotojams dirbant be atlyginimo.

JAV oro eismo kontrolierių profesinė sąjunga reikalauja nutraukti vyriausybės uždarymą
JAV oro eismo kontrolierių profesinė sąjunga reikalauja nutraukti vyriausybės uždarymą / AFP nuotr.

„Gana yra gana“, – spaudos konferencijoje sakė Nacionalinės skrydžių vadovų asociacijos prezidentas Nickas Danielsas (Nikas Danielsas), pavadinęs Kongrese artėjantį susitarimą „teisingu žingsniu teisinga kryptimi“.

„Oro eismo kontrolieriai neturėtų būti politiniu įkaitu vyriausybės uždarymo metu“, – sakė N. Danielsas, kuris nuo spalio 1 dienos, kai pirmą kartą buvo nutrauktas federalinis finansavimas, vis garsiau perspėdavo apie kylančias grėsmes.

Spaudos konferencijai priartėjus prie pabaigos, JAV prezidentas Donaldas Trumpas įraše socialiniuose tinkluose atkreipė dėmesį į vis dažniau atšaukiamus ir vėluojančius skrydžius, vis daugiau oro eismo kontrolierių pranešant apie nedarbingumą.

D. Trumpas socialiniuose tinkluose pareiškė, kad kai kurie kontrolieriai vengia savo „patriotinės“ pareigos, ir pagrasino, kad už tokius veiksmus „bus skirta didelė bauda“.

Jis sakė, kad pritaria  idėjai skirti 10 tūkst. dolerių (8,64 tūkst. eurų) premiją tiems, kurie „pasieks puikių rezultatų“, o grupė žmonių, „kuri tik skundėsi“, turėtų būti nubausta.

„Aš NESU PATENKINTAS JUMIS. Jūs nepadėjote JAV kovoti su FIKTYVIAIS DEMOKRATŲ IŠPUOLIAIS, kurių vienintelis tikslas buvo pakenkti mūsų šaliai“, – rašė D. Trumpas.

„Jei norite artimiausiu metu palikti tarnybą, nedvejokite to padaryti, be JOKIO atlyginimo ar išeitinės kompensacijos! Jus greitai pakeis tikri patriotai“, – teigė jis.

Šiame straipsnyje:
Oro eismo kontrolieriai
vyriausybės uždarymas
profesinė sąjunga

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų