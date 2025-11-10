JAV senatoriai pasiekė susitarimą, kuriuo gali būti nutrauktas rekordinis vyriausybės uždarymas

Demokratų ir respublikonų partijoms atstovaujančių senatorių susitarimas, kuris yra tik pirmasis žingsnis siekiant nutraukti vyriausybės uždarymą, buvo sudarytas tuo metu, kai valdžios institucijos perspėjo, jog oro susisiekimas JAV netrukus gali būti smarkiai apribotas, nes savaitgalį buvo atšaukta arba atidėta dar keli tūkstančiai skrydžių.
Žiniasklaidos priemonės, įskaitant CNN ir „Fox News“, pranešė, kad įstatymų leidėjai po ginčų dėl sveikatos priežiūros subsidijų, pagalbos maistu ir prezidento Donaldo Trumpo inicijuotų federalinių darbuotojų atleidimų pasiekė laikiną susitarimą, numatantį finansuoti vyriausybės darbą iki sausio mėnesio.
Pasirodžius žiniai apie proveržį, D. Trumpas, atvykęs į Baltuosius rūmus po savaitgalio, praleisto savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ Floridoje, žurnalistams pareiškė, kad „atrodo, jog artėjame prie uždarymo pabaigos“.
Respublikonų kontroliuojamas Senatas sekmadienį greitai surengė procedūrinį balsavimą, kurį, regis, palaikė užtektinai demokratų, kad būtų galima judėti į priekį. Šiai iniciatyvai dar būtų reikalingas Atstovų Rūmų, kuriuos taip pat kontroliuoja respublikonai, pritarimas, o tada ji keliautų ant D. Trumpo stalo, kad prezidentas ją pasirašytų, – šis procesas gali užtrukti kelias dienas.
Pasak įstatymų leidėjų, įstatymo projektu būtų atkurtas finansavimas paramos maistu programai SNAP, kuri padeda daugiau nei 42 mln. mažas pajamas gaunančių amerikiečių susimokėti už maisto produktus. Be to, juo būtų panaikinti D. Trumpo sprendimai per pastarąjį mėnesį atleisti tūkstančius federalinių darbuotojų. Projektas taip pat užtikrintų, kad įvyktų balsavimas dėl galimybės pratęsti sveikatos priežiūros subsidijas, kurios turėtų baigti galioti šių metų pabaigoje.
Vis dėlto daugybė Senato demokratų prieštarauja šiam susitarimui, tarp jų – aukščiausio rango demokratas šiuose Kongreso rūmuose Chuckas Schumeris, kuris pareiškė pasipiktinimą, kad jame siūloma balsuoti dėl sveikatos priežiūros subsidijų pratęsimo, užuot pratęsus jas iškart. Jis pareiškė, kad „ši kova tęsis“.
