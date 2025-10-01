Vyriausybė dega žalią šviesą susitarimui su profsąjungomis

Ministrų kabinetas trečiadienį įgaliojo premjerę Ingą Ruginienę pasirašyti tai numatančią Nacionalinę kolektyvinę sutartį 2026–2028 metams.
„Viešajame sektoriuje darbuotojai galės džiaugtis socialinėmis garantijomis“, – Vyriausybės posėdyje sakė I. Ruginienė.
Atnaujintoje sutartyje Vyriausybė įsipareigos kartu su 2026–2028 metų trimečiu biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 12,6 euro (0,7 proc.) didinti pareiginės algos bazinį dydį – nuo 1785,4 euro šiemet iki 1798 eurų.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimais, tam per trejus metus papildomai reikėtų skirti 49 mln. eurų.
Pagal bazinį dydį skaičiuojama alga apie 200 tūkst. valstybės tarnautojų, biudžetinių įstaigų darbuotojų, pareigūnų, prokurorų, tarnybų ir kitų viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų.
Tuo metų dėl vėlesnių metų dydžio ministerijos ir profsąjungos derėtųsi atsižvelgdamos į metais anksčiau fiksuotą vidutinę metinę infliaciją, minimalų atlyginimą ir kitus veiksnius.
„Tai truputėlį paspartins tuos procesus ir atlyginimai atlieps esamą situaciją čia ir dabar“, – posėdyje sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Be to, atnaujintoje kolektyvinėje sutartyje numatyta pratęsti ir dabar galiojančias socialines garantijas – kasmet suteikti dvi papildomas atostogų dienas savišvietai arba savanorystei bei iki penkių apmokamų laisvadienių sveikatai gerinti.
Taip pat bus paliekama esama tvarka dėl atostogų mokymuisi – bus leidžiama darbuotojams išeiti 10 dienų mokymosi atostogų, kurios būtų apmokamos vidutiniu darbo užmokesčiu (VDU) arba 20-ies dienų, už kurias skiriama pusė VDU.
Savo ruožtu profesinės sąjungos įsipareigotų kasmet viešai skelbti atnaujintą narių skaičių, informaciją apie savo struktūrą, taupyti finansinius išteklius ir kita.
Tuo metu įdarbinančios įstaigos turės per penkias darbo dienas naujus darbuotojus supažindinti su profsąjungomis, kurioms priklauso, suteikti jų kontaktus.
J. Zailskienės teigimu, tai galėtų paskatinti daugiau darbuotojų siekti pasirašyti kolektyvines sutartis su darbdaviais.
SADM skaičiavimais, šioms garantijoms pratęsti reiktų 2,32 mln. eurų kasmet.
Kolektyvinę sutartį Vyriausybė pasirašo su nacionalinėmis profesinėmis sąjungomis – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Respublikine jungtine profesine sąjunga.
Ji taikoma biudžetinių įstaigų darbuotojams ir valstybės, savivaldybės valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų darbuotojams – asmenims, kurie dirba iš valstybės, savivaldybių ar „Sodros“ biudžetų arba valstybės fondų lėšų išlaikomose įstaigose.
