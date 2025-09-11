JAV pagerbia Rugsėjo 11-osios aukas: Trumpas dalyvauja minėjime Pentagone

Ketvirtadienio rytą D. Trumpas kartu su pirmąja JAV ponia Melania Trump (Melanija Tramp) atvyko į Pentagoną, kur vyks minėjimas, o vėliau vyks į Bronksą, kur vakare organizuojamos beisbolo rungtynės tarp Niujorko „Yankees“ ir Detroito „Tigers“.
Tai pirmas Baltųjų rūmų šeimininko viešas pasirodymas po to, kai trečiadienį Jutoje buvo nušautas įtakingas konservatyvių pažiūrų politikas ir D. Trumpo sąjungininkas Charlie Kirkas (Čarlis Kirkas).
2001 metais tarptautinio teroristų tinklo „al Qaeda“ įvykdyti smūgiai užgrobtais lėktuvais buvo pirmoji užsienio jėgų ataka žemyninėje dalyje per beveik du šimtmečius.
Ji sugriovė amerikiečių saugumo jausmą ir nukreipė Vakarus į karą Afganistane. Ši karinė operacija galiausiai baigėsi nesėkme, Talibanui 2021 metais vėl sugrįžus į valdžią, kai buvo išvestos užsienio pajėgos.
Islamo ekstremistams nukreipus du keleivinius lainerius į Pasaulio prekybos centro (PPC) dangoraižius Niujorke žuvo 2 753 žmonės.
Trečias komercinis laineris rėžėsi į Pentagono pastatą, kur žuvo 184 žmonės. Dar 40 žmonių žuvo ketvirtajam lėktuvui sudužus viename žemės ūkio lauke ties Šanksviliu Pensilvanijos valstijoje, kai orlaivio keleiviai sukilo prieš užgrobėjus.
Niujorke pagerbimo renginiai vyksta vietoje, pramintoje, „Epicentru“ (angl. Ground Zero), kur 2001 metais tarptautinio teroristų tinklo „al Qaeda“ užgrobti lėktuvai netrukus po 8.40 val. vietos (15.40 val. Lietuvos) laiku rėžėsi į PPC dangoraižius.
Šių metų minėjimai vyksta tvyrant įtemptai atmosferai po 31-erių Ch. Kirko nužudymo vieno renginio metu.
JAV viceprezidentas J. D. Vance'as (Dž. D. Vansas) turėjo dalyvauti Rugsėjo 11-osios minėjime Niujorke, bet pasak šaltinių, vietoj to susitiks su Ch. Kirko šeima Jutoje.
„Siaubinga diena daugeliui niujorkiečių“
Tačiau pastaraisiais mėnesiais Jungtinių Valstijų visuomenė susidūrė su augančia politinio smurto banga.
Mirtinas incidentas Jutoje įvyko po to, kai Minesotoje buvo nužudyta demokratų įstatymų leidėja ir jos vyras, o demokratų gubernatoriaus rezidencija padegta.
Tuo tarpu Niujorke vyksta prieštaringai vertinama mero rinkimų kampanija, kurioje socialistų demokratų kandidatas Zohranas Mamdani (Zohranas Mamdanis) varžosi su buvusiu gubernatoriumi Andrew Cuomo (Endriu Kuomu) ir dabartiniu meru Ericu Adamsu (Eriku Adamsu).
Niujorkiečiai naują merą rinks lapkričio 4 dieną.
Niujorke vykstančioje aukų pagerbimo ceremonijoje taip pat dalyvauja E. Adamsas ir buvęs miesto meras Rudy Giuliani (Rudis Džulianis), kuris ėjo šias pareigas tuo metu, kai įvyko tragiška nelaimė.
D. Trumpas ne kartą yra užsipuolęs kandidatą į Niujorko merus musulmoną Z. Mamdani, sakydamas, kad jis yra „komunistinis pamišėlis“, ir ne kartą ragino jį deportuoti.
Remiantis naujausiomis dienraščio „The New York Times“ ir tyrimų instituto „Siena“ atliktomis apklausomis, Z. Mamdani šiuo metu reikšmingai pirmauja.
„Ši siaubinga diena daugeliui niujorkiečių taip pat buvo ta akimirka, kai jie tapo „kitokiais“, – „The New York Times“ sakė jis, kalbėdamas apie po Rugsėjo 11-osios padažnėjusius islamofobinius išpuolius.
Ketvirtadienį Niujorke skambėjo bažnyčių varpai, skirti šiam pasaulį sukrėtusiam įvykiui paminėti, o aukų šeimos skaitė žuvusiųjų vardus ir pavardes.
Naujausi komentarai