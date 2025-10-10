JAV: paliaubų Gazos Ruože priežiūrą vykdys 200 amerikiečių karių grupė

Vienas aukšto rango pareigūnas žirnalistams sakė, kad JAV kariuomenės Centrinės vadovybės vadovas admirolas Bradas Cooperis „iš pradžių valdys 200 žmonių. Jo vaidmuo bus prižiūrėti, stebėti, užtikrinti, kad nebūtų pažeidimų“.
Pasak pareigūno, į komandą bus įtraukti Egipto, Kataro, Turkijos ir tikriausiai Emyratų kariniai pareigūnai. Kitas pareigūnas sakė, kad „į Gazą neketinama įvesti JAV karių“.
„Siekiama, kad ji būtų kolegiali, taip sakant. Ir izraeliečiai, aišku, palaikys nuolatinį ryšį su jais“, – sakė pirmasis pareigūnas.
„Admirolo Cooperio dalyvavimas suteikė arabų šalims daug pasitikėjimo ir saugumo“, – pridūrė jie.
„Todėl „Hamas“ buvo perduota, kad mes užimame labai tvirtą vaidmenį arba prezidentas užima labai tvirtą poziciją, palaikydamas savo garantijas ir įsipareigojimus šioje srityje“, – teigė pareigūnai.
Antrasis pareigūnas sakė, kad JAV personalas turėjo „padėti sukurti bendrą kontrolės centrą, o vėliau integruoti visas kitas saugumo pajėgas, kurios atvyks ten deeskaluoti konfliktą su IDF (Izraelio gynybos pajėgomis)“.
Palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas ketvirtadienį duodamas retą interviu Izraelio televizijos kanalui išreiškė viltį, kad pasirašius susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože tarp palestiniečių ir izraeliečių įsivyraus taika.
„Tai, kas įvyko šiandien, yra istorinis momentas. Tikėjomės ir toliau tikimės, kad galėsime užbaigti kraujo liejimą, vykstantį mūsų žemėje, tiek Gazos Ruože, tiek Vakarų Krante, tiek Rytų Jeruzalėje“, – Izraelio 12 kanalui sakė M. Abbasas.
„Šiandien mes labai džiaugiamės, kad kraujo liejimas nutrūko. Tikimės, kad taip ir liks ir kad tarp mūsų ir Izraelio įsivyraus taika, saugumas ir stabilumas“, – tvirtino jis.
Klausimai buvo užduodami hebrajų kalba, o M. Abbasas atsakinėjo arabiškai.
Paklaustas, ar Palestiniečių autonomija (PA) įgyvendino reformas, kurias Donaldas Trumpas paminėjo savo 20 punktų plane karui Gazos Ruože užbaigti, M. Abbasas atsakė, kad reformų procesas jau vyksta.
„Noriu sąžiningai pasakyti – mes pradėjome reformas“, – teigė M. Abbasas.
„Šios reformos apima atlyginimus kaliniams, dėl kurių susitarėme su JAV ir kuriuos JAV patvirtino“, – sakė jis, turėdamas omenyje pinigus, kurias PA išmokėjo Izraelio nužudytų ar įkalintų palestiniečių, įskaitant už išpuolius prieš izraeliečius įkalintus asmenis, šeimoms.
Vasarį M. Abbasas, spaudžiamas JAV ir Izraelio, kurie šią schemą pavadino terorizmo finansavimu, paskelbė apie šios išmokų sistemos reformą. Kritikai schemą vadino užmokesčiu už žmogžudystes, o keletas palestiniečių pareigūnų tuomet pasmerkė šį sprendimą.
Ketvirtadienį duodamas interviu M. Abbasas pridūrė, kad įgyvendinamos ir kitos reformos tokiuose sektoriuose kaip švietimas, ekonomika, sveikatos apsauga ir saugumas.
„Kai kurios iš jų jau baigtos, o kitos tęsiamos, kol PA taps modeliu, galinčiu toliau vadovauti palestiniečiams“, – teigė M. Abbasas.
