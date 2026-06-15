JAV pareigūnas: Donaldas Trumpas ir Irano parlamento vadovas elektroniniu būdu pasirašė susitarimą

„Prezidentas jį norėjo pasirašyti asmeniškai, nes norėjo parodyti savo (...) pasiryžimą sėkmingai išspręsti šį klausimą“, – žurnalistams telefonu sakė pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.
Pareigūnas taip pat sakė, kad susitarimo detalės bus paviešintos per artimiausias 24–48 valandas, o techninės derybos prasidės vėliau šią savaitę, rašo portalas „Ukrainska Pravda“.
Anot jo, susitarime numatoma, be kita ko, nedelsiant atverti Hormuzo sąsiaurį ir panaikinti JAV įvestą Irano uostų blokadą.
Oficiali pasirašymo ceremonija vyks penktadienį, teigė pareigūnas. Anksčiau abi šalys teigė, kad susitarimas bus pasirašytas penktadienį Šveicarijoje.
„Pamatysite reikšmingą eismo Hormuzo sąsiauryje padidėjimą, iš tiesų jis jau didėja ir laikui bėgant palaipsniui didės vis labiau“, – sakė JAV pareigūnas.
„Mes tikriausiai negrįšime prie normalios padėties per dvi savaites, bet pamatysime reikšmingą eismo sąsiauryje padidėjimą“, – pridūrė jis.
Pareigūnas taip pat pareiškė, kad Jungtinės Valstijos iki šiol pagal taikos susitarimą neatblokavo jokių įšaldytų Irano lėšų, ir paneigė Irano pranešimą, esą Vašingtonas nedelsdamas atblokuos dalį turto.
„Nulis“, – atsakė administracijos aukšto rango pareigūnas per pokalbį su žurnalistais, kai jo paklausė, kiek Irano lėšų buvo atblokuota.
„Paprasčiausias faktas yra tas, kad Jungtinės Valstijos ar bet kokia kita šalis neatblokavo nė vieno įšaldytų lėšų dolerio“, – pažymėjo jis.
JAV ir Iranas naktį į pirmadienį pranešė pasiekę susitarimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose visuose frontuose, įskaitant Libaną, ir vėl atidaryti gyvybiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį, nors pateikė mažai informacijos apie sudėtingą Teherano branduolinės programos klausimą.
Pradinį tarpininko Pakistano pranešimą apie susitarimą greitai patvirtino ir Vašingtonas bei Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19 dieną Šveicarijoje.
„Susitarimas su Irano Islamo Respublika dabar baigtas“, – socialiniuose tinkluose tuomet paskelbė JAV prezidentas, sekmadienį atšventęs savo 80-ąjį gimtadienį.
„Šiuo dokumentu visiškai įgalioju atidaryti Hormuzo sąsiaurį ir kartu įsakau nedelsiant nutraukti JAV karinio jūrų laivyno blokadą. Pasaulio laivai, užveskite variklius. Tegu teka nafta!“ – parašė jis.
Netrukus po to Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas Kazemas Gharibabadi (Kazemas Garibabadis) televizijos komentaruose pareiškė, kad susitarimas „nedelsiant nutraukia“ šalių karą ir kad per du mėnesius bus surengtos derybos siekiant „galutinio susitarimo“.
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