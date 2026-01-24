JAV pasiuntiniai Jaredas Kushneris ir Steve'as Witkoffas atvyko į Izraelį deryboms

J. Kushneris ir S. Witkoffas turėjo susitikti su ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu (Benjaminu Netanjahu), sakė pareigūnas, ir siekė „nustatyti, kokie yra teisingi tolesni žingsniai, kad galėtume išlaikyti paliaubas ir paversti jas ilgalaike ir tvirta taika Gazoje“.
Izraelio žiniasklaida pranešė, kad admirolas Bradas Cooperis (Bredas Kuperis) taip pat lankėsi Izraelyje šeštadienį.
„Taip, galiu patvirtinti, kad susitikimas vyksta šiandien“, – AFP sakė B. Netanyahu biuro atstovė spaudai Shosh Bedrosian (Šoš Bedrosian), paklausta, ar S. Witkoffas ir J. Kusheris susitiks su Izraelio lyderiu Jeruzalėje.
Izraelio žiniasklaida pranešė, kad derybos taip pat bus sutelktos į paskutinio Izraelio įkaito, vis dar laikomo Gazoje, palaikų grąžinimą.
Iš 251 žmogaus, pagrobto per „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dienos išpuolį prieš Izraelį, kuris sukėlė Gazos karą, Palestinos teritorijoje liko tik Rano Gvili kūnas.
„Prašome, kad Izraelio ministras pirmininkas aiškiai pasakytų gerbiamiems Amerikos pasiuntiniams, kad kiekvienas, kuris iš tiesų siekia Gazos atstatymo ir taikos Artimuosiuose Rytuose, pirmiausia turi parvežti Rani namo“, – šeštadienį pareiškime sakė R. Gvili šeima.
Anksčiau šią savaitę JAV pareigūnai, įskaitant patį D. Trumpą, pristatė savo viziją apie „Naująją Gazą“ Pasaulio ekonomikos forume Davose.
„Esu nekilnojamojo turto specialistas iš prigimties (...) ir aš pasakiau, pažiūrėkite į šią vietą prie jūros. Pažiūrėkite į šį gražų nekilnojamąjį turtą. Kuo jis galėtų būti visiems šiems žmonėms“, – sakė D. Trumpas.
Jo žentas J. Kushneris sakė: „Artimuosiuose Rytuose jie stato tokius miestus, žinote, dviem ar trims milijonams žmonių, jie tai stato per trejus metus“.
Jis paragino investuoti keliasdešimt milijardų dolerių, kad būtų atstatyta sugriauta Gazos infrastruktūra ir viešosios paslaugos.
Trapus paliaubų režimas Gazoje galioja nuo spalio 10 dienos ir šio mėnesio pradžioje įžengė į antrąją fazę.
Tačiau tiek Izraelis, tiek „Hamas“ ne kartą kaltino vienas kitą pažeidus susitarimą.
Šeštadienį Gazos civilinės gynybos agentūra, kuri veikia kaip gelbėjimo tarnyba „Hamas“ valdžioje, pranešė, kad Izraelio pajėgos dronų smūgiu nužudė du paauglius.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad jos pajėgos nužudė du teroristus, kurie prie karių dėjo sprogstamąjį įtaisą.
