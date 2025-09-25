JAV pateikė naują 21 punkto planą dėl Gazos karo užbaigimo

„Pristatėme savo vadinamąjį 21 punkto Trumpo planą dėl taikos Artimuosiuose Rytuose“, – Niujorke sakė JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas, kurį cituoja amerikiečių žiniasklaida.
Susitikimas, vykęs jau antradienį, esą buvo „labai produktyvus“.
„Esame nusiteikę viltingai, sakyčiau netgi esame įsitikinę, kad ateinančiomis dienomis galėsime pranešti apie tam tikrą proveržį“, kalbėjo S. Witkoffas.
Anot žiniasklaidos, konsultacijose S. Witkoffo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo dalyvavo Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emyratų, Egipto, Jordanijos, Turkijos, Indonezijos ir Pakistano atstovai. Trečiadienį įvyko dar vienas šalių lyderių susitikimas su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.
21 punkto plane, S. Witkoffo duomenimis, atsižvelgta tiek į Izraelio, tiek į jo kaimyninių šalių interesus.
Anot amerikiečių žiniasklaidos, kuri remiasi vyriausybės šaltiniais, planas apima virtinę reikalavimų, įskaitant ilgalaikes paliaubas, įkaitų paleidimą, laipsnišką Izraelio kariuomenės išvedimą iš Gazos Ruožo ir pasiūlymą dėl palestiniečių teritorijos vyriausybės, kurioje nedalyvautų islamistinis „Hamas“ judėjimas.
Arabų šalys susitikime signalizavo paramą planui, tačiau pateikė ir papildomų reikalavimų, pranešė JAV žiniasklaida, remdamasi su pokalbiais susipažinusiais diplomatais. Tarp jų, be kita ko, yra Izraelio atsisakymas aneksuoti dalį Vakarų Kranto ar Gazos Ruožo, status quo išlaikymas Jeruzalėje ir didesnė humanitarinė parama Gazos Ruožui.
Planas jau pateiktas ir Europos šalių vyriausybėms, pranešė stotis CNN. Planas gali būti aptartas ketvirtadienį vyksiančiame D. Trumpo ir Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano susitikime. Ateinantį pirmadienį D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose ketina priimti Izraelio ministrą pirmininką Bernjaminą Netanyahu.
Paliaubos ar mūšių tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazoje pabaiga šiuo metu atrodo labai tolima perspektyva.
