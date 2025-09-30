Trumpas pateikė ultimatumą „Hamas“

Plane raginama nutraukti ugnį, „Hamas“ per 72 valandas paleisti įkaitus, o po to nusiginkluoti „Hamas“, o Izraelis įsipareigotų palaipsniui išvesti pajėgas iš Gazos. Po to būtų įsteigta pereinamojo laikotarpio valdžia, kuriai vadovautų pats D. Trumpas.
JAV prezidento pasiūlymą palankiai įvertinto didžiosios pasaulio galios, įskaitant arabų ir musulmonų valstybes, tačiau „Hamas“ savo atsakymo dar nepateikė.
„Mes lauksime apie tris ar keturias dienas“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, paklaustas apie terminą „Hamas“ atsakymui.
„Mes tiesiog laukiame „Hamas“ sprendimo, ir „Hamas“ arba sutiks, arba ne. Jei nesutiks, tai bus labai liūdnas pabaiga“, – pridūrė JAV prezidentas.
Apie susitarimą D. Trumpas paskelbė Baltuosiuose rūmuose pirmadienį po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu.
Antradienį palestiniečių šaltinis, pageidavęs likti anonimu, sakė, kad „Hamas“ pradėjo konsultacijas dėl plano „su savo politiniais ir kariniais vadovais Palestinoje ir užsienyje“.
„Diskusijos dėl jų sudėtingumo gali trukti keletą dienų“, – sakė šaltinis naujienų agentūrai AFP.
Kataras, kuriame įsikūrusi „Hamas“ vadovybė, sakė, kad grupuotė pažadėjo „atsakingai“ išnagrinėti pasiūlymą, ir pridūrė antradienį vėliau surengsiąs susitikimą su „Hamas“ ir Turkija.
„Kalbėti apie atsakymus dar per anksti, tačiau mes tikrai optimistiškai vertiname šį planą, nes, kaip sakėme, jis yra išsamus“, – sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al-Ansari.
Susitarime reikalaujama, kad „Hamas“ kovotojai visiškai nusiginkluotų ir neturėtų jokio vaidmens teritorijos valdyme, o tiems, kurie sutiktų „taikiai sugyventi“, būtų suteikta amnestija.
Pagal susitarimą taip pat numatomas laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš Gazos Ruožo po beveik dvejų metų karo, kurį įplieskė 2023 m. spalio 7 d. beprecedentis „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį.
Tačiau po bendros spaudos konferencijos su D. Trumpu paskelbtame vaizdo įraše B. Netanyahu sakė, kad Izraelio kariuomenė visgi liks didžiojoje Gazos dalyje, taip pat pažymėjo per derybas Vašingtone nesutikęs su Palestinos valstybės įkūrimu.
„Mes susigrąžinsime visus savo įkaitus gyvus ir sveikus, o (Izraelio kariuomenė – ELTA) liks didžiojoje Gazos Ruožo dalyje“, – sakė Izraelio premjeras.
B. Netanyahu koalicinės vyriausybės narys, Izraelio kraštutinės dešinės finansų ministras Bezalelis Smotrichas, D. Trumpo planą savo ruožtu pavadino „skambiu diplomatinės nesėkmės pavyzdžiu“.
„Mano nuomone, tai taip pat baigsis ašaromis. Mūsų vaikai bus priversti vėl kovoti Gazoje“, – sakė jis.
Karą Gazoje išprovokavo 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį, per kurį, remiantis oficialiais Izraelio duomenimis, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Izraelio puolimas didžiąją dalį Gazos pavertė griuvėsiais ir, pasak Jungtinių Tautų patikimais laikomų sveikatos apsaugos ministerijos duomenų iš „Hamas“ valdomos teritorijos, nusinešė daugiau nei 66 tūkst. palestiniečių gyvybių, taip pat daugiausia civilių.
