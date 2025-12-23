JAV paviešinti tūkstančiai naujų su Epsteinu susijusių dokumentų

Teisingumo departamentas buvo apkaltintas informacijos slėpimu ir sulaukė demokratų kritikos, kad vilkina paskelbti J. Epsteino tyrimo įrašus ir juos smarkiai redaguoja.
Naujose bylose yra šimtai vaizdo ir garso įrašų, ypač stebėjimo kamerų medžiagos, nufilmuotos 2019 m. rugpjūčio mėnesį, kai J. Epsteinas buvo rastas negyvas kalėjimo kameroje.
Antradienį JAV Teisingumo departamento svetainėje galima buvo rasti mažiausiai 8 tūkst. naujų dokumentų. Teisingumo departamentas taip pat paskelbė internete apie 11 tūkst. nuorodų į naujus dokumentus, tačiau kai kurios iš jų, regis, niekur nevedė.
Kongresas beveik visais balsais priėmė Epsteino bylų skaidrumo įstatymą (EFTA), įpareigojusį iki praėjusio penktadienio paviešinti visas su J. Epsteinu susijusias bylas. Anksčiau grupė aukų skundėsi, kad buvo paviešinta tik dalis bylų ir net jose buvo „daug neįprastų ir didelių pataisymų be jokio paaiškinimo“.
EFTA bendraautoriai demokratas Ro Khanna ir respublikonas Thomasas Massie grasino pateikti kaltinimus generalinei prokurorei Pam Bondi dėl nepagarbos įstatymui. Senato mažumos lyderis Chuckas Schumeris pirmadienį pateikė rezoliuciją, raginančią imtis teisinių veiksmų prieš administraciją už tai, kad nepaviešino visų J. Epsteino bylų.
Pasak generalinės prokurorės pavaduotojo Toddo Blanche'o, vėluota dėl to, kad reikėjo užmaskuoti daugiau nei 1000 J. Epsteino aukų tapatybes, o sekmadienį jis neigė kaltinimus, kad gina Donaldą Trumpą, buvusį artimą J. Epsteino draugą.
Iš pradžių D. Trumpas mėgino blokuoti bylų paviešinimą. Tačiau prezidentas, nutraukęs ryšius su J. Epsteinu prieš daugelį metų iki jo arešto ir neapkaltintas dėl jokių neteisėtų veiksmų, galiausiai pasidavė didėjančiam Kongreso spaudimui ir pasirašė įstatymą, įpareigojantį paviešinti bylas.
