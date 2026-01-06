Vis dar nepaskelbti milijonai Epsteino dokumentų

Departamentas praėjusį mėnesį pradėjo skelbti kelis dešimtmečius trukusio tyrimo dėl jau mirusio, gėdą užsitraukusio finansininko dokumentus, tačiau nesilaikė gruodžio 19-osios termino, kuris buvo nustatytas Epsteino bylų skaidrumo įstatymu (angl. Epstein Files Transparency Act).
Pirmadienį federaliniui teisėjui išsiųstame laiške Teisingumo departamento pareigūnai teigė, kad „įvairiuose peržiūros etapuose“ vis dar yra daugiau kaip du milijonai dokumentų. Laiške tvirtinama, kad, reaguojant į įstatymą, jau buvo paviešinti maždaug 12 tūkst. 285 dokumentai, kuriuos sudaro daugiau kaip 125 tūkst. puslapių, o tai yra mažiau nei 1 proc. šiuo metu peržiūrimos dokumentų dalies.
Teisingumo departamentas nurodė, kad gruodžio 24 d. nustatė daugiau kaip vieną milijoną dokumentų, kurie nebuvo įtraukti į pradinę peržiūrą. Kai kurie iš šių dokumentų, regis, yra dublikatai, tačiau juos vis tiek reikės „apdoroti ir pašalinti dubliavimąsi“, pažymima laiške.
„Dar reikia atlikti daug darbo“, – akcentuojama laiške, kurį pasirašė generalinė prokurorė Pam Bondi ir kiti procese dalyvaujantys asmenys. Pareigūnai teigė, kad daugiau kaip 400 Teisingumo departamento teisininkų „artimiausias kelias savaites“ peržiūrės dokumentus, o jiems talkins mažiausiai 100 FTB darbuotojų, apmokytų tvarkyti „jautrią informaciją apie aukas“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas susiduria su stipriu demokratų pasipriešinimu, nes laiku nebuvo paskelbti visi su J. Epsteinu susiję dokumentai. D. Trumpo administracija ėmėsi ginti tai, kaip ji tvarkosi su šiais dokumentais, atkreipdama dėmesį į būtinybę apsaugoti jautrią informaciją apie aukas.
Pirmadienį išsiųstame laiške Teisingumo departamento pareigūnai teigė, kad jie turi „rankiniu būdu“ peržiūrėti dokumentus, jog surastų „aukas identifikuojančią informaciją“.
