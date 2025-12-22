Paskelbus redaguotas Epsteino bylas, Trumpo administracija neigia mėginusi ką nors nuslėpti

J. Epsteino aukos neslėpė pykčio, kai paaiškėjo, kad daugelis penktadienį paskelbtų dokumentų iš šiam mirusiam seksualiniam nusikaltėliui iškeltų bylų puslapių buvo užtušuoti, o nuotraukos – cenzūruotos.
Sekmadienį generalinės prokurorės pavaduotojas Toddas Blanche‘as stojo ginti Teisingumo departamento sprendimą, transliuotojo NBC laidoje „Meet the Press“ sakydamas, kad „mes informacijos, siekdami apsaugoti prezidentą Trumpą, neredaguojame“.
Paklaustas, ar kokia nors medžiaga buvo redaguota dėl to, kad joje buvo politiškai slaptos informacijos – o tai būtų neteisėta – T. Blanche atsakė, kad „absoliučiai ne, tikrai ne“.
Sprendimas pašalinti kelias grupines nuotraukas, tarp kurių buvo mažiausiai viena, kurioje matyti D. Trumpas, buvo priimtas „susirūpinus dėl tų moterų“, sakė buvęs prezidento asmeninis advokatas T. Blanche.
Tiesa, Teisingumo departamentas sekmadienį minėtąją nuotrauką pakartotinai paskelbė „be jokių pakeitimų ar redagavimo“, nes peržiūros metu buvo nustatyta, kad „nėra įrodymų, kad joje būtų pavaizduotos kokios nors Epsteino aukos“.
Demokratai įstatymų leidėjai apkaltino patį D. Trumpą pažeidus įstatymą, įpareigojantį atskleisti visus dokumentus apie J. Epsteiną, kuris sukaupė milžiniškus turtus ir palaikė ryšius su turtingais ir žinomais žmonėmis.
„Visko esmė yra tai, kad norima nuslėpti dalykus, susijusius su juo pačiu (arba) kitais jo šeimos nariais, draugais, kurių Donaldas Trumpas dėl vienokių ar kitokių priežasčių nenori viešinti“, – sekmadienį transliuotojo CNN laidoje „State of the Union“ sakė Demokratų partijai atstovaujantis JAV Kongreso narys Jamie‘is Raskinas.
Penktadienį paskelbtame medžiagos rinkinyje – buvusio prezidento Billo Clintono ir kitų žinomų asmenybių, tokių kaip popžvaigždės Micko Jaggerio ir Michaelo Jacksono nuotraukos.
Teisingumo departamentas teigė, kad užtušuodamas informaciją jis mėgino apsaugoti J. Epsteino aukas.
Tačiau, esant daugybei redagavimų ir trūkstant šūsnies dokumentų, pasigirdo tik dar daugiau balsų, raginančių siekti teisingumo byloje, paskatinusioje D. Trumpo dešiniųjų pažiūrų rėmėjus kurti ir skleisti sąmokslo teorijas.
„Selektyvus slėpimas“
Sekmadienį prie padaryti reikalaujančių demokratų prisijungė ir respublikonas Kongreso narys Tomas Massie‘is, kuris jau seniai siekia, kad būtų paviešinti visi dokumentai.
„Jie paniekina įstatymo dvasią ir raidę. Jų pozicija kelia didelį susirūpinimą. Aš nebusiu patenkintas, kol bus patenkinti išgyvenusieji“, – kalbėdamas transliuotojo CBS laidoje „Face The Nation“ sakė jis.
Anot T. Massie‘io, nebuvo paskelbtas pats 60 punktų kaltinamasis aktas, kuriame minimos žinomos asmenybės. „Tai yra selektyvus slėpimas“, – sakė jis.
D. Trumpas bandė neleisti atskleisti su J. Epsteinu susijusių dokumentų. J. Epsteinas mirė 2019 m. Niujorko kalėjimo kameroje, kur laukė teismo dėl kaltinimų prekyba žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais.
Galiausiai prezidentas nusileido vis didėjančiam Kongreso ir jo paties partijos narių spaudimui ir pasirašė įstatymą, įpareigojantį paskelbti šią medžiagą.
D. Trumpas kadaise buvo artimas J. Epsteino bičiulis, kartu su juo reguliariai lankydavosi vakarėliuose, tačiau prieš kelerius metus iki pastarojo arešto nutraukė su juo santykius ir jokia neteisėta veika nėra kaltinamas.
Bendrininkė – kalėjime
Mažiausiai vienoje iš paviešintųjų bylų buvo dešimtys cenzūruotų nuotraukų, kuriose matyti nuogi arba menkai apsirengę asmenys, o pirmiau nematytose nuotraukose gėdingai pagarsėjęs buvęs princas Andrew įamžintas gulintis ant penkių moterų kojų.
Kituose nuotraukose matyti sūkurinėje vonioje įsitaisęs B. Clintonas. Dalis šios nuotraukos yra užtušuota, o šalia besimaudanti tamsiaplaukė moterimi yra panaši į J. Epsteino bendrininkę Ghislaine Maxwell.
Buvusi J. Epsteino mergina G. Maxwell šiuo metu yra vienintelis asmuo, nuteistas už jo nusikaltimus, ir atlieka 20 metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių merginų verbavimą buvusiam bankininkui, kurio mirtis buvo pripažinta savižudybe.
Demokratų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas transliuotojo ABC laidoje „This Week“ pareiškė, kad teisingumo pareigūnai per 15 dienų turi pateikti Kongresui rašytinį paaiškinimą, kodėl nebuvo paskelbti trūkstami dokumentai.
„Žinoma, atrodo, kad ligi šiol paskelbtas dokumentų kiekis yra nepakankamas“, – sakė H. Jeffriesas.
