Trumpas – apie aspirino vartojimo įpročius, kraujosruvas bei užmigimą per renginius

Interviu, kuriame prezidentas daug kalbėjo apie savo sveikatą, jis taip pat pakeitė savo ankstesnį pareiškimą apie spalio mėnesį patirtą MRT tyrimą, sakydamas, kad jam buvo atliktas greitesnis kompiuterinės tomografijos tyrimas.
79 metų D. Trumpas, kuris yra vyriausias asmuo, perėmęs JAV prezidento postą, „The Wall Street Journal“ sakė: „Mano sveikata puiki“ ir išreiškė nusivylimą dėl didžiulio dėmesio jo savijautai.
Didelę dalį savo politinio įvaizdžio D. Trumpas grindžia energingumo demonstravimu – tiek dažnu bendravimu su žurnalistais, tiek nuolatiniais socialinių tinklų įrašais, tiek dirbtinio intelekto memais, vaizduojančiais jį kaip superherojų.
Tačiau pirmieji jo antrosios kadencijos metai kelia vis daugiau klausimų.
Ant jo dešinės rankos nuolat matomos mėlynės, dažnai padengtos storu maskuoklio sluoksniu, o kartais ir tvarsčiu, o kulkšnys atrodo patinusios.
Kartais D. Trumpui akivaizdžiai sunku išlikti budriam, taip pat ir per lapkričio mėnesį vykusį televizijos transliuotą susitikimą su sveikatos apsaugos atstovais Ovaliajame kabinete – tai politiškai jautrus klausimas žmogui, kuris nuolat savo pirmtaką Joe Bideną (Džo Baideną) pravardžiuodavo „miegaliumi“.
J. Bidenas paliko postą prieš metus, būdamas 82-ejų, ir tapo vyriausiu prezidentu istorijoje. Vis dėlto šį rekordą D. Trumpas turėtų viršyti per dabartinę savo kadenciją.
D. Trumpas retai sportuoja, išskyrus išvykas į golfo aikštynus, ir daugelį metų neslepia savo meilės greitam maistui, kuriame gausu riebalų ir druskos.
Nenoriu, kad tirštas kraujas tekėtų per mano širdį.
Mėlynės ir mirksėjimas
Respublikonas aiškino, kad mėlynės ant rankos atsirado dėl aspirino, kurį jis kasdien vartoja kraujui skystinti.
„Nenoriu, kad tirštas kraujas tekėtų per mano širdį“, – „The Wall Street Journal“ sakė jis.
Jis teigė, kad tepasi maskuoklį arba rišasi tvarsčius, kai jo ranka tampa „sudaužyta“.
Pasak jo, vieną sužeidimą jis patyrė, kai jo generalinė prokurorė Pam Bondi (Pem Bondi), duodama jam „penkis“, žiedu sudavė jam į plaštaką.
Visgi jo sveikatos problemų paaiškinimai buvo nenuoseklūs.
Pats D. Trumpas žurnalistams sakė, kad spalį jam buvo atliktas MRT tyrimas, tačiau tuo metu teigė, kad „neturėjo supratimo, ką jie analizavo“.
„Kad ir ką jie analizavo, jie tai gerai išanalizavo ir sakė, kad mano rezultatas buvo geriausias, kokio jie dar niekada nematė“, – iš pradžių sakė jis.
Tuo metu leidiniui „The Wall Street Journal“ D. Trumpas teigė, kad tai nebuvo MRT tyrimas, „tai buvo mažiau nei tai. Tai buvo skenavimas“.
D. Trumpo gydytojas Seanas Barbabella (Šonas Barbabela) laikraščiui patvirtino, kad kompiuterinės tomografijos tyrimas – procedūra, kuri trunka daug trumpiau nei MRT – buvo atliktas „siekiant galutinai atmesti bet kokias širdies ir kraujagyslių problemas“.
Be to, D. Trumpas atmetė bet kokią mintį, kad jis buvo užsnūdęs viešumoje.
„Niekada nebuvau didelis miegalius“, – sakė D. Trumpas.
Atvejai, kai jis atrodo snaudžiantis, yra tiesiog atsipalaidavimo akimirkos, tikino jis.
„Aš tiesiog užsimerkiu. Mane tai labai atpalaiduoja, – teigė jis. – Kartais jie nufotografuoja mane mirksintį, mirksintį ir pagauna mane mirksintį.“
