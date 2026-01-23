Žiniasklaida: Grenlandijoje dislokuoti Danijos kariai – kovinės parengties

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį po susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute) atsisakė grasinimų jėga užimti Grenlandiją ir tvirtino suderinęs „būsimo susitarimo pagrindus“ dėl šios Arkties salos.
Iki tol D. Trumpas neatmetė karinės jėgos panaudojimo tikimybės, tvirtindamas, kad Grenlandija jam reikalinga JAV nacionaliniam saugumui užtikrinti.
DR pranešė, kad praėjusią savaitę Danijos kariuomenė nurodė, kad Grenlandijoje esantys kariai turėtų turėti kovinius šaudmenis.
Kariuomenė taip pat numatė daugiapakopę operaciją, apimančią galimybę vėliau prireikus nusiųsti papildomų pajėgų ir išteklių.
Pasak DR, tuomet civiliniai ir kariniai orlaiviai pradėjo gabenti karius ir įrangą į Grenlandiją.
Šis dislokavimas oficialiai buvo Danijos vadovaujamų karinių pratybų „Arctic Endurance“ dalis. Pratybos, kaip teigė Kopenhaga, tęsis „didžiąją metų dalį“.
Praėjus kelioms dienoms po to, kai D. Trumpas paskelbė, kad Jungtinės Valstijos „vienaip ar kitaip“ gaus Grenlandiją, aštuonios Europos valstybės į Grenlandiją pasiuntė kelias dešimtis karių. Oficiali jų dislokavimo priežastis – pasiruošimas pratyboms.
Kai kurie iš jų, įskaitant maždaug 15 vokiečių grupę ir kai kuriuos švedus, jau išvyko, o kiti dar tik atvyksta.
DR taip pat pranešė apie platų politinį tiek Danijos vyriausybės, tiek opozicijos palaikymą nuostatai kovoti JAV invazijos į Grenlandiją atveju.
Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas (Troelsas Lundas Pulsenas) penktadienį žurnalistams šio pranešimo nekomentavo.
