Starmeris pasipiktino Trumpo žodžiais, neva NATO sąjungininkai tinkamai nekovojo Afganistane

„Pirmiausia norėčiau pagerbti 457 mūsų ginkluotųjų pajėgų narius, kurie žuvo Afganistane. Niekada nepamiršiu jų drąsos, narsumo ir pasiaukojimo savo šaliai. Daugelis buvo sužeisti, kai kurie – taip, kad tai pakeitė jų gyvenimus. Todėl manau, kad prezidento Trumpo komentarai yra įžeidžiantys ir, atvirai sakant, pasibaisėtini. Nenuostabu, kad jie sukėlė didelį skausmą žuvusiųjų ir sužeistųjų artimiesiems, o iš tiesų ir visai šaliai“, – pareiškė K. Starmeris.
Ketvirtadienį pasirodžiusiame interviu televizijos kanalui „Fox News“ D. Trumpas pareiškė, kad kariai, kuriuos Didžioji Britanija buvo išsiuntusi į Afganistaną, „laikėsi atokiau nuo fronto linijų“.
D. Trumpas taip pat pakartojo savo teiginį, kad NATO neateis į pagalbą Jungtinėms Valstijoms, jei to būtų paprašyta.
Iš tikrųjų po rugsėjo 11-osios teroro aktų JK ir kitos sąjungininkės prisidėjo prie JAV karinių operacijų Afganistane, kai šalis pasinaudojo NATO kolektyvinio saugumo straipsniu.
Šių operacijų metu žuvo ne tik britų, bet ir NATO sąjungininkių, įskaitant Kanadą, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Daniją bei kitas, karių.
Oficialiais JK duomenimis, 405 iš 457 Afganistane žuvusių britų neteko gyvybės per kovinius veiksmus. JAV šioje Pietų Azijos šalyje neteko daugiau nei 2,4 tūkst. kareivių.
