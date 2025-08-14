JAV prieš susitikimą Aliaskoje laikinai atšaukia kai kurias sankcijas Rusijai

Departamento Užsienio aktyvų kontrolės biuras (angl. Office of Foreign Assets Control, OFAC) pareiškė, kad išimtis taikoma sandoriams, kurie „yra įprasti ir būtini dalyvavimui Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės ir Rusijos Federacijos vyriausybės susitikimuose Aliaskos valstijoje arba jų rengimui“. OFAC pridūrė, kad sankcijų taikymas bus sustabdytas iki rugpjūčio 20 d.
Pastaraisiais metais Vašingtonas įvedė daugybę sankcijų Rusijos pareigūnams ir įmonėms, daugiausia dėl Maskvos agresijos karo prieš Ukrainą. Šios priemonės galėjo trukdyti derybose dalyvausiantiems asmenims vykti į Aliaską.
OFAC pažymėjo, kad nebus atiduotas joks užblokuotas turtas. Licencijoje nepatikslinama, kuriuos asmenis ar subjektus paveiks šis sprendimas.
