Kinija gina rusiškos naftos pirkimus ir kritikuoja JAV vykdomą bauginimą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pranešė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi jam pažadėjo, jog Naujasis Delis nustos pirkti rusišką naftą, ir kad jis įtikins Kiniją pasekti šiuo pavyzdžiu.
D. Trumpas kaltina Kiniją ir Indiją pirkimais finansuojant jau daugiau nei trejus metus Ukrainoje vykstantį karą ir taip pat reikalauja, kad Europos sąjungininkai nedelsdami liautųsi pirkę naftą iš Rusijos.
Indija nei patvirtino, nei paneigė, kad keičia savo politiką.
Ketvirtadienį paklausta apie JAV vadovo ketinimus toliau spausti Kiniją, Pekino užsienio reikalų ministerija ėmėsi ginti savo „normalų, teisėtą bendradarbiavimą ekonomikos, prekybos ir energetikos srityse su viso pasaulio šalimis, taip pat ir Rusija“.
„Jungtinių Valstijų veiksmai yra tipiškas vienašališko bauginimo ir ekonominės prievartos pavyzdys“, – spaudos konferencijoje tvirtino ministerijos atstovas Lin Jianas. Jis perspėjo, kad jei bus pakenkta Kinijos interesams, ji „imsis griežtų atsakomųjų priemonių ir ryžtingai gins savo suverenitetą“.
Pekinas ir Maskva yra prekybos partneriai, o Kinija niekada nepasmerkė Rusijos pradėto karo ir neparagino jos išvesti savo karius. Kyjivas ir Vakarų šalių vyriausybės jau kurį laiką kaltina Pekiną politinės ir ekonominės paramos teikimu Maskvai.
