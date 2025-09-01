Modi ir Putinas surengė susitikimą Kinijoje

N. Modi socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime pasidalijo nuotrauka, kurioje matoma, kaip jis ir V. Putinas tuo pačiu automobiliu važiuoja į susitikimą.
„Pokalbiai su juo visada kupini įžvalgų“, – socialiniame tinkle „X“ parašė N. Modi.
Kinijoje šiuo metu vyksta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas, kur, be kitų šalių lyderių, atvažiavo ir V. Putinas bei N. Modi.
N. Modi derybų pradžioje sakydamas kalbą partnerystę su Maskva pavadino „ypatinga ir privilegijuota“. V. Putinas kreipėsi į N. Modi kaip į „brangų draugą“ ir gyrė Rusijos ryšius su Indija kaip ypatingus, draugiškus ir grįstus pasitikėjimu.
„Rusija ir Indija dešimtmečius palaiko ypatingus santykius. Draugiškus, grįstus pasitikėjimu. Tai yra mūsų santykių plėtros ateityje pagrindas“, – sakė V. Putinas.
„Šie santykiai yra visiškai nešališki, juos remia didžioji dauguma mūsų šalių gyventojų“, – pridūrė jis.
N. Modi pasinaudojo susitikimu, kad pasveikintų taikos iniciatyvas, kuriomis siekiama nutraukti karą Ukrainoje, ir paragino suinteresuotąsias šalis konstruktyviai judėti į priekį.
„Norėdami kuo greičiau užbaigti konfliktą ir sukurti taiką visam laikui, turime rasti būdą. Tai visos žmonijos raginimas“, – sakė N. Modi, kalbėdamas apie ketvirtus metus besitęsiantį Rusijos vykdomą puolimą.
JAV muitai
Derybose V. Putiną lydėjo didelė delegacija, kurioje buvo aukščiausio rango vyriausybės pareigūnų.
Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad prieš oficialų dialogą V. Putinas ir N. Modi beveik valandą kalbėjosi akis į akį prabangiame Rusijoje pagamintame limuzine „Aurus“, kurį V. Putinas dažnai naudoja savo kelionėse užsienyje.
Susitikimas tapo dar svarbesnis reaguojant į prie kelias dienas JAV prezidento Donaldo Trumpo įvestus papildomus 25 proc. muitus Indijos importui už tai, kad ji ir toliau perka pigią rusiška naftą. Taip bendras muitas kai kuriems Indijos produktams išaugo iki 50 procentų.
Vašingtonas ne kartą perspėjo Naująjį Delį nepirkti rusiškos naftos, kuri, anot jo, iš dalies padeda Maskvai gauti pajamų karui Ukrainoje finansuoti. Indija gynė savo importą kaip būtiną augantiems 1,4 milijardo žmonių energijos poreikiams patenkinti.
N. Modi pernai du kartus lankėsi Rusijoje. Pirmą kartą jis Maskvoje lankėsi liepą. Tai buvo pirmoji jo kelionė į Rusiją nuo plataus masto Kremliaus pajėgų invazijos į Ukrainą 2022 metų vasarį. Vėliau, spalį, jis keliavo į Kazanėje vykusį BRICS grupės viršūnių susitikimą.
Rusija nuo Šaltojo karo laikų palaiko glaudžius ryšius su Indija, o Naujojo Delio, kaip prekybos partnerio, svarba išaugo nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios.
Kinija ir Indija tapo pagrindinėmis rusiškos naftos ir dujų pirkėjomis po to, kai JAV ir jų sąjungininkės įvedė Rusijai sankcijas.
Indija istoriškai didžiąją dalį žaliavinės naftos pirkdavo iš Artimųjų Rytų, tačiau po to trečia pagal dydį naftos importuotoja pasaulyje pradėjo pirkti pigesnę rusišką naftą.
Analitikų ir Indijos pareigūnų duomenimis, rusiška nafta dabar apie 37 proc. viso Indijos žalios naftos importo.
2024–2025 finansiniais metais Indijos importuojamos rusiškos naftos apimtys smarkiai išaugo ir pasiekė rekordinę 68,7 mlrd. JAV dolerių (59 mlrd. eurų) sumą. Remiantis Indijos vyriausybės duomenimis, importas iš Rusijos siekė apie 64 mlrd. JAV dolerių (54 mlrd. eurų), o eksportas iš Indijos – apie 5 mlrd. JAV dolerių (4 mlrd. eurų).
Abi šalys siekia iki 2030 metų padidinti prekybos apimtį iki 100 mlrd. dolerių (85 mlrd. eurų).
Naujausi komentarai