JAV smūgiai Venesuelai: kaip reagavo užsienio valstybės?

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) anksčiau sakė, kad JAV pajėgos suėmė N. Maduro ir išskraidino jį bei jo žmoną iš šalies.
Venesuelos vyriausybė pasmerkė tai, ką pavadino „itin rimta karine agresija“ iš Vašingtono pusės, ir paskelbė nepaprastąją padėtį, o keli su Karakaso sąjungininkais susivieniję lyderiai pasmerkė JAV veiksmus.
Iranas
Iranas, palaikantis glaudžius ryšius su naftos turtinga Venesuela, pareiškė, kad „griežtai smerkia JAV karinę ataką prieš Venesuelą ir šiurkštų šalies nacionalinio suvereniteto ir teritorinio vientisumo pažeidimą“.
Meksika
Meksikos kairiųjų vyriausybė šeštadienį pasmerkė JAV smūgius Venesueloje ir pareiškė, kad bet kokie kariniai veiksmai „kelia rimtą pavojų regiono stabilumui“.
Meksika „griežtai smerkia ir atmeta karinius veiksmus, kuriuos pastarosiomis valandomis Jungtinių Amerikos Valstijų ginkluotosios pajėgos vienašališkai atliko prieš taikinius Venesuelos Bolivaro Respublikos teritorijoje“, sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Brazilija
Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasiju Lula da Silva) šeštadienį pasmerkė JAV smūgius Venesuelai, pavadinęs juos rimtu šalies suvereniteto pažeidimu.
„Bombardavimai Venesuelos teritorijoje ir jos prezidento sulaikymas peržengia nepriimtiną liniją“, – parašė kairiųjų pažiūrų L. I. Lula da Silva socialiniame tinkle „X“ ir pažymėjo, kad tokie veiksmai kelia grėsmę „regiono kaip taikos zonos išsaugojimui“.
Jis paragino tarptautinę bendruomenę per Jungtines Tautas „energingai reaguoti“ į šias atakas.
Turkija
Turkija, reaguodama į pranešimus apie tai, kad JAV pajėgos sučiupo Venesuelos lyderį N. Maduro ir bombardavo šalies sostinę Karakasą, šeštadienį paragino visas šalis elgtis santūriai.
„Siekiant užkirsti kelią neigiamoms pasekmėms regioniniam ir tarptautiniam saugumui, raginame visas šalis elgtis santūriai“, – teigiama užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
Kolumbija
Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro (Gustavas Petras) pavadino tai „išpuoliu prieš Lotynų Amerikos suverenitetą“, kuris sukels humanitarinę krizę.
Kolumbija šiais metais yra nenuolatinė Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos narė ir kairiųjų lyderis G. Petro paragino šią instituciją susirinkti nedelsiant.
Kuba
Kuba, tradicinė regioninė Karakaso sąjungininkė, pasmerkė tai, ką pavadino „valstybiniu terorizmu prieš drąsią Venesuelos tautą“, teigiama prezidento Miguelio Diazo-Kanelio pareiškime, kuriame jis paragino „tarptautinę bendruomenę reaguoti“ į „nusikalstamą išpuolį“ Karakase.
Rusija
Rusija pasmerkė JAV karinius veiksmus kaip „ginkluotos agresijos prieš Venesuelą aktą“.
„Tai kelia didelį susirūpinimą ir yra smerktina“, – sakoma Rusijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.
„Tokiems veiksmams pateisinti naudojamos dingstys yra nepateisinamos. Ideologinis priešiškumas nugalėjo verslininkišką pragmatizmą“, – pridūrė ji.
Rusija pareikalavo nedelsiant paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis, kaip pranešama, JAV pagrobė Venesuelos prezidentą N.Maduro.
„Esame labai sunerimę dėl pranešimų, kad Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro ir jo žmona buvo prievarta išvežti iš šalies dėl šiandieninės JAV agresijos. Raginame nedelsiant išsiaiškinti situaciją“, – teigiama Rusijos užsienio reikalų ministerijos
Jungtinė Karalystė (JK)
Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris) šeštadienį pareiškė, kad visos šalys turėtų „laikytis tarptautinės teisės“.
„Pirmiausia noriu nustatyti faktus, noriu pasikalbėti su prezidentu D. Trumpu, noriu pasikalbėti su sąjungininkais“, – sakė JK lyderis trumpuose komentaruose, kuriuos britų televizija parodė praėjus kelioms valandoms po JAV atakos.
„Galiu visiškai aiškiai pasakyti, kad mes tame nedalyvavome. Ir, kaip žinote, visada sakau ir manau, kad visi turėtume laikytis tarptautinės teisės“, – pridūrė jis.
Ispanija
Ispanija pasisiūlė tarpininkauti sprendžiant krizę, kad būtų pasiektas taikus sprendimas derybų keliu.
„Ispanija ragina deeskaluoti padėtį ir laikytis santūrumo“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pareiškime ir priduriama, kad ji yra „pasirengusi padėti ieškoti demokratinio, derybų ir taikaus sprendimo šaliai“.
Vokietija
Vokietijos užsienio reikalų ministerija naujienų agentūrai AFP pranešė, kad „labai atidžiai stebime padėtį Venesueloje ir su dideliu susirūpinimu sekame naujausius pranešimus. Užsienio reikalų ministerija palaiko glaudžius ryšius su ambasada Karakase“.
Berlynas pridūrė, kad posėdžiauja vyriausybės krizių grupė ir „mes glaudžiai koordinuojame veiksmus su savo partneriais“.
Italija
Italijos ministrės pirmininkės Giorgia Meloni (Džordžos Meloni) biuras pareiškė, kad ji „atidžiai stebi padėtį Venesueloje, nuolat palaiko ryšį su užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministru, taip pat siekdama surinkti informaciją apie mūsų piliečius“.
Europos Sąjunga
Europos Sąjunga (ES) šeštadienį paragino Venesueloje elgtis santūriai ir laikytis tarptautinės teisės, kai prezidentas D. Trumpas paskelbė, kad JAV pajėgos per plataus masto puolimą sučiupo lyderį N. Maduro.
„ES ne kartą pareiškė, kad ponas Maduro neturi teisėtumo, ir gynė taikų perėjimą“, – po pokalbio su savo kolega iš JAV Marco Rubio (Marku Rubiju) parašė bloko vyriausioji diplomatė Kaja Kallas (Kaja Kalas).
„Bet kokiomis aplinkybėmis turi būti laikomasi tarptautinės teisės principų ir JT Chartijos. Raginame laikytis santūrumo“, – rašė ji.
JAV demokratų senatoriai
JAV senatorius demokratas Brianas Schatzas (Brajanas Šacas) socialiniame tinkle „X“ sakė, kad „Venesueloje neturime gyvybiškai svarbių nacionalinių interesų, kurie pateisintų karą. Jau turėtume būti išmokę nesivelti į dar vieną kvailą avantiūrą“.
Kolega senatorius demokratas Rubenas Gallego (Rubenas Galego) teigė, jog „šis karas yra neteisėtas, gėda, kad mažiau nei per vienerius metus iš pasaulio policininko tapome pasaulio baikeriu. Nėra jokios priežasties mums kariauti su Venesuela“.
Buvęs Bolivijos vadovas E. Moralesas
Buvęs Bolivijos prezidentas Evo Moralesas, artimas Karakaso sąjungininkas, per „X“ sakė, kad ryžtingai smerkia JAV bombardavimą.
