JAV sveikatos agentūrai – kritika autizmas susiejimo su vakcinomis

„Tvirtinimas, kad „vakcinos nesukelia autizmo“, nėra pagrįstas įrodymais, nes tyrimai neatmetė galimybės, kad kūdikių vakcinos sukelia autizmą“, – atnaujintoje savo svetainės skiltyje „Autizmas ir vakcinos“ dabar teigia CDC.
Agentūra taip pat teigia, kad tyrimus, patvirtinančius tokį ryšį, „sveikatos priežiūros institucijos ignoruodavo“.
Tai rodo, kad CDC pakeitė savo ilgalaikę ir kategorišką poziciją, kad tyrimais yra įrodyta, jog „nėra jokio ryšio tarp vakcinacijos ir autizmo spektro sutrikimų atsiradimo“.
JAV sveikatos sekretorius Robertas F. Kennedy‘is jaunesnysis ne kartą buvo kaltinamas klaidingos informacijos apie vakcinas skleidimu ir dažnai propaguoja jau paneigtą teiginį, kad vakcinos sukelia autizmą.
Buvusi CDC direktorė Susan Monarez sakė, kad R. F. Kennedy‘is jaunesnysis prieš keletą mėnesių ją atleido iš pareigų, kai ji atsisakė statyti mokslinius standartus į pavojų.
Pakeistam svetainės tekstui ketvirtadienį aštrios kritikos pažėrė ne pelno organizacija „Autism Science Foundation“, kuri apkaltino CDC pakeitus įrodymais pagrįstą informaciją „prieš vakcinas nukreiptomis retorikomis ir atviru melu“.
„Mokslas aiškiai įrodo, kad vakcinos autizmo nesukelia“, – teigė fondas.
„Tai patvirtina daugybė tyrimų, atliktų įvairiose pasaulio šalyse, kuriuose dalyvavo skirtingi įvairaus amžiaus asmenys, įskaitant kūdikius, ir buvo naudojamos skirtingos modelių sistemos.“
Ekspertai įspėja, kad pakeistosios gairės gali pakenkti pasitikėjimui įprastinėmis skiepijimo programomis.
JAV sveikatos agentūros svetainės tekstas atnaujintas tuo metu, kai dedamos pastangos naujai išnagrinėti autizmo priežastis: pranešama, kad CDC planuoja naują galimų biologinių mechanizmų ir priežastinių ryšių tyrimą.
