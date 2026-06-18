JAV teigia, kad Iranas pagal taikos susitarimą sutinka praskiesti uraną

„Tai, kad jie sutinka su šiuo reikalavimu, yra labai, labai didelė Jungtinių Amerikos Valstijų pergalė“, – telefonu kalbėdamas su žurnalistais sakė vienas iš JAV pareigūnų, turėjęs omenyje šį branduolinį klausimą.
Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertas Hormuzo sąsiauris ir leista prekiauti Irano nafta, o Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkai taip pat parengtų planus dėl 300 mlrd. JAV dolerių (258,8 mlrd. eurų) vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo.
JAV pareigūnai susitarimo tekstą perskaitė per konferencinį pokalbį, išsklaidydami neaiškumus dėl to, kas iš tikrųjų įtraukta į susitarimą, apie kurį prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) paskelbė sekmadienį.
Po bendrojo susitarimo pasirašymo vyks 60 dienų derybos dėl galutinio susitarimo, po kurių, kaip yra pareiškęs D. Trumpas, Vašingtonas galėtų tiesiog grįžti prie „bombardavimo“, jei Iranas nesutiktų.
Pasak JAV pareigūnų, Irano branduolinė programa yra minima susitarime, kuriame yra papildomų sąlygų, kurių nebuvo susitarimo projektuose, paviešintuose JAV ir užsienio žiniasklaidoje.
Pagal JAV pareigūnų perskaitytą tekstą, abi šalys susitarė aptarti mechanizmą, kaip elgtis su Irano sodrintojo urano atsargomis, kuriomis grindžiami JAV kaltinimai, kad Teheranas nori sukurti branduolinį ginklą.
Susitarime teigiama, kad „būtiniausias metodas“ būtų „sodrintojo urano praskiedimas vietoje, prižiūrint TATENA“ – Tarptautinei atominės energijos agentūrai.
Praskiedimas reiškia, kad sodrintasis uranas, kuris gali būti apdorotas atominėms bomboms pagaminti, sumaišomas su nuskurdintuoju uranu, siekiant sumažinti jo radioaktyvumą.
„Jie sako, mes sunaikinsime sodrintojo urano atsargas, ir štai kaip mes tai padarysime, taikydami būtiniausias priemones“, – sakė JAV aukšto rango pareigūnas, patikslinęs, kad tai yra jo asmeninis komentaras apie susitarimą.
300 mlrd. JAV dolerių atstatymo fondas
JAV pareigūnai pripažino, kad galimas 300 mlrd. JAV dolerių vertės Irano atstatymo fondas po Izraelio ir Jungtinių Valstijų vasario 28-ąją pradėto karo yra „antra labiausiai ginčytina“ dalis po branduolinės problemos.
Tekste teigiama, kad Vašingtonas „įsipareigoja kartu su regioniniais partneriais parengti galutinį ir bendrai suderintą planą, numatantį ne mažiau kaip 300 mlrd. JAV dolerių Irano Islamo Respublikos atstatymui ir ekonominei plėtrai“.
Šio fondo mechanizmas taip pat būtų aptariamas per 60 dienų truksiančias derybas.
Tačiau D. Trumpui susiduriant su kaltinimais veidmainyste po to, kai jis griežtai kritikavo pinigų išmokėjimą Iranui pagal prezidento Baracko Obamos (Barako Obamos) 2015 metų branduolinį susitarimą, pareigūnas pabrėžė, kad Vašingtonas nebus už viską atsakingas.
„Atkreipkite dėmesį, tai nereikalauja, kad mes ką nors darytume (...), kad kada nors turėtume sumokėti iraniečiams bent centą, kad kada nors turėtume pinigais prisidėti prie šio atstatymo fondo“, – sakė pirmasis aukšto rango pareigūnas.
„Ten teigiama, kad jei pasieksime galutinį susitarimą ir jei iraniečiai elgsis tinkamai, leisime sušvelninti sankcijas, o tai, pavyzdžiui, leistų Jungtinių Arabų Emyratų atstovams Irane pastatyti elektrinę“, – paaiškino jis.
Naujausi komentarai