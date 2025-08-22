JAV teisėja nurodė išardyti Trumpo „Aligatorių Alkatrasą“

Floridos vyriausybė nedelsdama paskelbė, kad apskųs šį apygardos teisėjos Kathleen Williams sprendimą.
Sulaikymo centras buvo skubiai įrengtas vos per aštuonias birželio dienas, naudojant vielinius narvus, dviaukštes lovas ir dideles baltas palapines apleistame aerodrome Floridos Evergleidso pelkėse, kuriose gyvena daug aligatorių.
Prezidentas D. Trumpas, kuris pažadėjo deportuoti milijonus dokumentų neturinčių migrantų, praėjusį mėnesį lankėsi centre, sveikino jo atšiaurias sąlygas ir juokavo, kad ropliai plėšrūnai atliks sargybinių funkciją.
Pavadinimas „Aligatorių Alkatrasas“ yra nuoroda į Alkatraso salą, buvusį kalėjimą San Fransisko įlankoje, kurį D. Trumpas neseniai sakė norįs vėl atidaryti.
Centro Floridoje steigimą pasmerkė tiek aplinkosaugininkai, tiek D. Trumpo kovos su migracija kritikai, teigiantys, kad įstaiga veikia nehumaniškai.
Anksčiau šį mėnesį K. Williams nurodė laikinai sustabdyti tolesnes centro statybas.
Dabar ji nurodė D. Trumpo administracijai ir Floridos valstijai, kuriai vadovauja respublikonas Ronas DeSantisas, per 60 dienų pašalinti visas centre įrengtas laikinas tvoras, taip pat visą apšvietimą, generatorius ir atliekų bei nuotekų valymo sistemas.
Teisėjos sprendimu, taip pat draudžiama „į (...) objektą atvežti bet kokius papildomus asmenis, kurie dar nebuvo laikomi šiame objekte“.
D. Trumpo administracija teigė norinti, kad šis centras taptų pavyzdžiu kitiems sulaikymo centrams visoje šalyje.
