JAV teismui panaikinus šimtamilijoninę baudą, Donaldas Trumpas švenčia „visišką pergalę“

„Tai buvo Politinė Raganų Medžioklė, verslo prasme, kokios niekas dar niekada nebuvo matęs“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ ir pridūrė, kad „viskas, ką aš padariau, buvo visiškai TEISINGA ir netgi TOBULA“.
JAV teismas ketvirtadienį panaikino civilinėje byloje D. Trumpui paskirtą šimtamilijoninę baudą ir pavadino šią sumą pernelyg didele, tačiau paliko galioti verdiktą.
2024 metų vasarį teisėjas Arthuras Engoronas (Arturas Engoronas) nusprendė, kad D. Trumpas ir jo bendrovė neteisėtai išpūtė savo turtą ir manipuliavo nekilnojamojo turto verte, kad gautų palankesnes bankų ar draudimo sąlygas.
Teisėjas D. Trumpui tuomet nurodė sumokėti 464 mln. JAV dolerių kartu su palūkanomis, o D. Trumpo sūnums – Ericui (Erikui) ir Donui jaunesniajam – sumokėti po daugiau nei 4 mln. JAV dolerių (3,4 mln. eurų).
„Teismo (...) nurodymas, kuriuo atsakovams liepiama sumokėti beveik pusę milijardo dolerių Niujorko valstijai, yra per didelė bauda, ja pažeidžiama Jungtinių Valstijų konstitucijos 8-oji pataisa“, – sakė Niujorko Aukščiausiojo teismo apeliacinis skyrius.
A. Engorono verdiktą jis paliko galioti.
Po pradinio verdikto D. Trumpas siekė užginčyti ir jį, ir baudos dydį bei sąlygas. Palūkanos kaupiasi ir jam teikiant apeliaciją.
Niujorko valstijos generalinė prokurorė Letitia James (Letiša Džeims), kuri iškėlė pradinę bylą, dabar gali teikti apeliaciją valstijos aukščiausios instancijos teismui – Niujorko apeliaciniam teismui.
Ketvirtadienį ji patvirtino, kad teismo sprendimas bus apskųstas.
„Mes kreipsimės į apeliacinį teismą ir toliau ginsime Niujorko gyventojų teises ir interesus“, – pažymėjo L. James savo pareiškime, kuriame taip pat pabrėžė, kad pradinis verdiktas buvo paliktas galioti.
Naujausi komentarai