2026-01-07 18:41
BNS inf.

Jungtinė Karalystė (JK) trečiadienį paskelbė, kad padėjo JAV Šiaurės Atlante sulaikyti su Rusijos vėliava plaukiojantį sankcionuotą tanklaivį.

JK skelbia suteikusi pagalbą JAV / Scanpix nuotr.

„Jungtinės Karalystės ginkluotosios pajėgos suteikė iš anksto suplanuotą operatyvinę paramą, įskaitant bazavimosi vietą, JAV karinėms pajėgoms, užkardančioms „Bella 1“ Jungtinės Karalystės, Islandijos ir Grenlandijos tarpeklyje, gavusios JAV pagalbos prašymą“, – sakoma JK gynybos ministerijos išplatiname pranešime.

Pranešime nurodoma, kad Karališkojo karinio jūrų laivyno laivas teikė paramą JAV pajėgoms, persekiojančioms ir užkardančioms tanklaivį, o Karališkosios oro pajėgos (RAF) vykdė oro erdvės priežiūrą.

Anksčiau trečiadienį JAV pajėgos įlipo į su Venesuela susijusį, su Rusijos vėliava plaukiojantį sankcionuotą tanklaivį Šiaurės Atlante. Jis persekiotas kelias savaites. 

