 JT: 12 tarptautinių darbuotojų, sulaikytų Jemeno husių sukilėlių, paliko Saną

JT: 12 tarptautinių darbuotojų, sulaikytų Jemeno husių sukilėlių, paliko Saną

2025-10-22 18:58
BNS inf.

 Jungtinės Tautos (JT) trečiadienį pranešė, kad 12 tarptautinių jų darbuotojų, kurie buvo sulaikyti husių sukilėlių, užpuolusių kompleksą Sanoje, paliko šalies sostinę.

JT: 12 tarptautinių darbuotojų, sulaikytų Jemeno husių sukilėlių, paliko Saną
JT: 12 tarptautinių darbuotojų, sulaikytų Jemeno husių sukilėlių, paliko Saną / Scanpix nuotr.

„Šiandien 12 JT tarptautinių darbuotojų, kurie buvo vieni iš tų, kurie anksčiau buvo laikomi JT komplekse Jemene, išskrido iš Sanos JT humanitarinės oro tarnybos lėktuvu“, – sakoma JT generalinio sekretoriaus Antonio Guttereso (Antoniju Guterišo) atstovo spaudai išplatintame pareiškime.

JT biuras Jemene šeštadienį pranešė, kad husių saugumo pajėgos „neteisėtai pateko“ į jų kompleksą mieste.

Irano remiami husių sukilėliai sulaikė apie 20 JT darbuotojų, įskaitant JT vaikų agentūros UNICEF atstovą Jemene Peterį Hawkinsą (Piterį Hokinsą).

Iki šeštadienio reido Irano remiami husių sukilėliai jau buvo sulaikę dešimtis JT darbuotojų savo kontroliuojamose teritorijose.

JT rugsėjo viduryje perkėlė savo vyriausiąjį humanitarinės pagalbos koordinatorių Jemene iš Sanos į pakrantės Adeno miestą, kuriame įsikūrusi tarptautiniu mastu pripažinta vyriausybė.

JT duomenimis, dešimt metų trunkantis pilietinis karas Jemeną, skurdžiausią Arabijos pusiasalio

Šiame straipsnyje:
Jungtinės tautos
SANA
Jemeno husiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų