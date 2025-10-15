JT: Izraelis turi nedelsdamas atidaryti sienos perėjimo punktus į Gazos Ruožą

„Tai turėtų įvykti dabar. Norime, kad tai įvyktų nedelsiant, kaip šio susitarimo dalis“, – naujienų agentūrai AFP sakė jis, turėdamas omenyje paliaubų susitarimą tarp Izraelio ir islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“.
Izraeliečių visuomeninis transliuotojas KAN nurodė, kad Izraelis trečiadienį leis atidaryti Gazos Ruožo Rafacho pasienio punktą humanitarinės pagalbos gabenimui į šią palestiniečių teritoriją.
Transliuotojas sakė, kad Gazos Ruožo pietuose esantis Rafacho punktas atidaromas „politinio ešelono“ sprendimu, po to, kai „Hamas“ pagal ugnies nutraukimo susitarimą vėlai antradienį perdavė dar keturių mirusių įkaitų palaikus.
Tikimasi, kad Rafacho pasienio punkte ketvirtadienį lankysis T. Flecheris.
