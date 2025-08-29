JT Saugumo Taryba pritarė taikdarių pajėgų išvedimui iš Libano

JAV, kurios iš pradžių reikalavo, kad pajėgos būtų išvestos per šešis mėnesius, o vėliau siekė galutinio pratęsimo vieneriems metams, balsavo už galutinį 16 mėnesių mandatą, leidžiantį tęsti taikdariams savo veiklą netoli JT nubrėžtos Libano sienos su Izraeliu iki 2026 metų gruodžio 31 dienos.
Daugiašalės taikos palaikymo pajėgos dešimtmečius atliko svarbų vaidmenį stebint saugumo situaciją pietinėje Libano dalyje, taip pat ir praėjusių metų Izraelio ir „Hezbollah“ karo metu.
Tačiau jos sulaukė kritikos iš abiejų pusių ir JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pareigūnų, kurie ėmėsi mažinti finansavimą operacijai.
„Saugumo aplinka Libane radikaliai skiriasi nuo tos, kuri buvo vos prieš metus, todėl Libanas turi galimybę prisiimti didesnę atsakomybę“, – sakė laikinoji JAV ambasadorė Dorothy Shea.
Laipsniškas pasitraukimas
Taikos palaikymo pajėgos, žinomos kaip UNIFIL, buvo sukurtos prižiūrėti Izraelio kariuomenės išvedimą iš pietų Libano po Izraelio invazijos 1978 metais. Jų misija buvo išplėsta po mėnesį trukusio 2006 metų karo tarp Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“.
Po praėjusį rudenį vykusio Izraelio ir „Hezbollah“ karo Libano pareigūnai paragino UNIFIL likti, teigdami, kad lėšų stokojanti ir perkrauta šalies kariuomenė negali pati patruliuoti visos teritorijos.
Pareiškime Libano ministras pirmininkas Nawafas Salamas palankiai įvertino sprendimą pratęsti UNIFIL mandatą iki 2026 metų ir padėkojo „visoms draugiškoms šios Tarybos šalims, kurios išreiškė supratimą dėl Libano susirūpinimo“.
Izraelio ambasadorius prie JT Danny Danonas Saugumo Tarybai pareiškė, kad „išgyvename lemiamą akimirką Libanui, Izraeliui ir regionui, kalbant apie tai, kas bus toliau“.
Prancūzijos remiama JT rezoliucija suteikia pajėgoms metus, pradedant 2026 metų gruodžio 31-ąja, kad jos išvestų 10,8 tūkst. savo karių ir civilių darbuotojų bei išgabentų visą JT įrangą. Šiuo laikotarpiu UNIFIL įgaliotos vykdyti keletą ribotų veiklų.
Tuo metu tarptautinė bendruomenė raginama „sustiprinti savo paramą, įskaitant įrangą, medžiagas ir finansus“, Libano ginkluotosioms pajėgoms.
Rezoliucijoje teigiama, kad tikslas – padaryti Libano vyriausybę „vienintele saugumo užtikrintoja“ pietų Libane, į šiaurę nuo JT nubrėžtos sienos su Izraeliu, vadinamos Mėlynąja linija.
Izraelis raginamas išvesti savo pajėgas iš teritorijos į šiaurę nuo Mėlynosios linijos. Savo kalboje D. Danonas neužsiminė apie pasitraukimą.
JAV siekė kuo greičiau uždaryti UNIFIL ir paskelbė apie didelį finansavimo sumažinimą. Jos šią operaciją laiko pinigų švaistymu, kuris tik vilkina tikslą panaikinti „Hezbollah“ įtaką ir atkurti visišką Libano ginkluotųjų pajėgų saugumo kontrolę.
Europos šalys, ypač Prancūzija ir Italija, prieštaravo per greitam UNIFIL uždarymui. Jos teigė, kad taikos palaikymo misijos nutraukimas prieš tai, kai Libano kariai galės visiškai apsaugoti pasienio zoną, sukurs vakuumą, kuriuo „Hezbollah“ galėtų lengvai pasinaudoti.
