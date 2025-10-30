Kai interneto gandai tampa teismo byla

Dešimt kaltinamųjų stojo prieš teismą Paryžiuje, kur atversta pikantiška byla dėl B. Macron gandų apie 72 metų moters lytį. Buvo tvirtinama, esą prezidento E. Macrono žmona gimė vyru, o būdama mokytoja suviliojo jį dar nepilnametį.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Tai ne sistemos ar sąmokslo teorijų sferos teismas. Esu čia tam, kad apginčiau klientą, kuris parašė įrašą, keliantį klausimų, ir galbūt net kitų, jau susijusių su jo saviraiškos laisve“, – sakė gynybos advokatas Dylan Slama.
Kaltinami aštuoni vyrai ir dvi moterys nuo 41 iki 60 metų. Kai kurių įrašai populiarūs ir internete surenka dešimtis tūkstančių peržiūrų.
Vienos kaltinamosios paskyra net buvo sustabdyta, bet ji savo kaltės nepripažįsta.
„Nepažeidžiau jokio įstatymo. Atvykau pasiteisinti ir neturiu daugiau ko pridurti“, – teigė kaltinamoji Delphine Jegousse.
„Šiandien nagrinėjamas tik klausimas dėl teismo posėdžio tvarkos, todėl gali būti pateikti civilinio ieškovo prašymai ir reikalavimai. Bet kuriuo atveju ketiname įrodyti, kad neturime nieko bendra su šia byla“, – aiškino D. Jegousse advokatė Maude Marian.
Tarp kaltinamųjų yra net pareigūnų, mokytojų ir kompiuterių mokslininkų.
„Svarbiausia – iškovoti klientų išteisinimą, nes, bent jau mano kliento atveju, manome, nusikaltimas – neįrodytas“, – teigė gynybos advokatas Jean-Claude Fabbian.
Macronų šeimą jau daug metų persekioja sąmokslo teorijos, kad B. Macron esą gimė kitos lyties kaip Jean-Michel Trogneux. Toks buvo jos brolio vardas. Ir, neva, vėliau tapo translyte moterimi.
Naujausi komentarai