Paryžiuje prasidėjo teismas dėl priekabiavimo internete prie Brigitte Macron

Teismo procesas pradėtas, jai ir prezidentui Emmanueliui Macronui (Emaniueliui Makronui) liepos pabaigoje Jungtinėse Valstijose pateikus ieškinį dėl šmeižto ir teiginių internete, esą Prancūzijos pirmoji ponia „iš tiesų yra vyras“.
Pirmoji Prancūzijos pora taip pat sulaukia daug kritikos dėl ketvirčio amžiaus skirtumo tarp jų.
Pirmoji ponia neatvyko į Paryžiaus baudžiamųjų bylų teismą, kuriame buvo pradėtas dešimties asmenų – aštuonių vyrų ir dviejų moterų, kurių amžius – nuo 41 iki 60 metų, – kaltinamų dėl priekabiavimo internete prie B. Macron, teismo procesas.
72-ejų B. Macron apskritai neturėtų pasirodyti teisme, tačiau antradienį liudys jos dukra Tiphaine Auziere (Tifen Ozjė), naujienų agentūrai AFP sakė pirmosios ponios advokatas.
Jei šie asmenys bus pripažinti kaltais, jiems gresia laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Pasak prokurorų, jie kaltinami piktavališkais komentarais apie B. Macron lytį ir amžiaus skirtumą tarp jos ir 47-erių E. Macrono, kuris kai kuriuose įrašuose prilyginamas pedofilijai.
Prancūzijos pirmoji ponia 2024-ųjų rugpjūtį pateikė skundą, dėl kurio buvo pradėtas tyrimas dėl priekabiavimo internete ir įvykdyti areštai 2024-ųjų gruodį ir 2025-ųjų vasarį.
Spauda mus vaizduoja kaip kraštutinių dešiniųjų pažiūrų, antisemitinius sąmokslo teorijų šalininkus.
„Mus vaizduoja kaip sąmokslo teorijų šalininkus“
Tarp kaltinamųjų yra 41-erių Aurelienas Poirsonas-Atlanas (Oreljanas Puarsonas-Atlanas), publicistas, socialiniuose tinkluose žinomas kaip „Zoe Sagan“ ir dažnai siejamas su sąmokslo teorijomis.
Jis ir keli kiti kaltinamieji pasmerkė teismo procesą.
Pirmadienį per pertrauką A. Poirsonas-Atlantas surengė improvizuotą spaudos konferenciją, kurioje pasmerkė „atvirkštinį priekabiavimą“.
Panašią nuomonę išsakė ir 56-erių galerijos savininkas Bertrand'as S. (Bertranas S.), turintis daugiau nei 100 tūkst. sekėjų socialiniame tinkle „X“.
„Spauda mus vaizduoja kaip kraštutinių dešiniųjų pažiūrų, antisemitinius sąmokslo teorijų šalininkus“, – naujienų agentūrai AFP prieš teismą sakė jis.
Tarp kaltinamųjų taip pat yra moteris, dėl kurios B. Macron 2022-aisiais pateikė skundą dėl šmeižto. Tai 51 metų Delphine J. (Delfin Ž.), save vadinanti mediume, žinoma slapyvardžiu Amandine Roy (Amandin Roi).
2021-aisiais ji savo „YouTube“ kanale paskelbė keturių valandų interviu su nepriklausoma žurnaliste save vadinančia Natacha Rey (Nataša Rei), teigiančia, kad B. Macron, kurios mergautinė pavardė Trogneux (Tronjo), kažkada buvo vyras vardu Jeanas Michelis Trogneux (Žanas Mišelis Tronjo) – jos vyresnysis brolis.
Abi moterys 2024 metais buvo įpareigotos sumokėti žalos atlyginimą B. Macron ir jos broliui, tačiau nuosprendis buvo panaikintas apeliacine tvarka. Galiausiai byla pasiekė aukščiausiosios instancijos apeliacinį teismą.
Tokia sąmokslo teorija egzistuoja nuo pat E. Macrono pergalės rinkimuose 2017 metais. Gandus dar labiau pakurstė kraštutiniai dešinieji ir sąmokslo teorijų šalininkai Prancūzijoje ir Jungtinėse Valstijose, kur translyčių asmenų teisės pastaruoju metu tapo opiu klausimu.
Liepą pirmoji Prancūzijos pora pateikė ieškinį JAV konservatyviųjų pažiūrų interneto veikėjai Candace Owens (Kendis Ouvens), kuri prodiusavo serialą „Tapimas Brigitte“ (Becoming Brigitte), kuriame irgi tvirtinama, neva B. Macron iš tiesų yra vyras.
Macronai planuoja pateikti mokslinius įrodymus ir nuotraukas, įrodančias, kad pirmoji ponia nėra translytė, teigia jų JAV advokatas.
Kai kurie iš tų, kurie bus teisiami Paryžiuje, pasidalijo JAV interneto veikėjos paskelbtais įrašais.
Viename iš jų atsakovas teigė, kad „2 tūkst. žmonių“ pasiruošę eiti „nuo durų iki durų Amjene (prezidentinės poros gimtajame mieste), kad išsiaiškintų Brigitte aferos priežastis“.
Kitos politiniuose sluoksniuose žinomos moterys, įskaitant buvusią JAV pirmąją poną Michelle Obama (Mišel Obamą), buvusią JAV viceprezidentę Kamalą Harris (Kamalą Haris) ir buvusią Naujosios Zelandijos premjerę Jacindą Ardern (Džasindą Ardern) taip pat yra susidūrusios su piktavališkais teiginiais apie jų lytį ir seksualinę orientaciją.
