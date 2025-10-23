Kaimynų karas: senjorė tapo įkaite savo pačios namuose

„Tai tiesiog katastrofa, nežinau, kodėl. Nėra jokios priežasties“, – teigė pašnekovė.
Klausimas, kodėl, 91-erių pensininkei jau kuris laikas neduoda ramybės, nes jos svajonių namai kaime nebėra svajonė. Vienintelis kelias į jos namus užblokuotas traktoriumi, grandinėmis ir spynomis. Nepraeisi net pėsčiomis. Jos sūnus toks pat apstulbęs.
„Čia kelias baigiasi. Trys metrai gilyn – nėra jo nuosavybė, tad mums buvo leista naudotis keliu“, – sakė pensininkės sūnus Robinas Fuchsas.
„Tai įvyko per kelias valandas. Buvau išvažiavusi apsipirkti, kai grįžau, stovėjau priešais traktorių“, – kalbėjo moteris.
Senjorė namuose įkalinta jau tris mėnesius.
„Vienintelė alternatyva, kurią turime, yra takas, kurį šiuo metu kasu“, – pabrėžė vyras.
300 metrų ilgio pėsčiųjų takas šiuo metu – vienintelis ryšys su išoriniu pasauliu. Deja, pensininkė juo eiti negali.
Tai nepaprastai pavojinga.
„Tai nepaprastai pavojinga. Ji bet kada gali nukristi, ir galite įsivaizduoti, kad lūžiai ypač dažni tarp vyresnių nei 90 metų žmonių", – nurodė kita pašnekovė.
Byla nagrinėjama teisme. Tačiau jei pensininkė įkels koją į uždarytą kelią, jai gresia iki 250 000 eurų bauda. Kaimynas nenori kalbėtis, ir niekas nežino, kodėl jis kelią blokuoja. Senjorei bandys padėti nekilnojamojo turto agentas.
„Miestas sutiko tai paremti. Miestas nori nutiesti taką. Tai reiškia, kad jis tada bus viešas“, – aiškino nekilnojamojo turto agentas Heinzas Hintereckeras.
Kad tai įvyktų, turi pritarti visi kaimynai. Tada takas ateityje galėtų priklausyti miestui ir visiems būtų leidžiama juo naudotis.
