Kalėdos ateina anksčiau: kodėl šis produktas parduotuvių lentynose atsiranda taip anksti?

Kalėdinių kepinių nestigs – ne jie kepami jau vasarą! Gamykloje Niurnberge meduolių konvejeriai sukasi šešias dienas per savaitę.
„Klientai nekantriai laukia meduolių sugrįžimo“, – teigė „Lebkuchen Schmidt“ operacijų vadovas Dirk Kuen.
Pernai Vokietijoje meduolių ir panašių kepinių buvo pagaminta virš 80 tūkst. tonų. Ketvirtadalis to išvežama į užsienį, daugiausia – į Rytų Europą.
Bet kodėl šie gardėsiai į prekybą keliauja taip anksti, baigiantis vasarai? Prekybininkai tikina, kad pirkėjai patys to nori, nes po vasaros atostogų žengia į rudenį ir iškart ima laukti Kalėdų. Kaltininkas – ir oras: kai niūru, žmonės ima trokšti meduolių.
„Užsakovai užsienyje jau gauna prekes, nes kai kurie eksporto maršrutai, kaip į Jungtines Valstijas, yra labai tolimi“, – aiškino D. Kuen.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Ir nors perkamiausi – klasikiniai meduoliai, Kalėdoms kepami jau ir ekologiški bei veganiški. Yra ir naujovių – meduoliai su marcipanu ir šilauogėmis. Ilgametes tradicijas puoselėjantys gamintojai vis dėlto nenori pernelyg eksperimentuoti.
„Čili ir panašūs skoniai mums netinka, net Dubajaus šokolado, kuris, dabar, regis, yra visur. Nemanome, kad tai dera su mūsų meduoliais“, – teigė „Lebkuchen Schmidt“ operacijų vadovas.
Tad dubajaus imbierinių meduolių gal ir negausite šių Kalėdų, bet klasikiniai jau netrukus užtvindys parduotuvių lentynas.
