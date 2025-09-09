 Kallas: ES karinė pagalba Ukrainai pasiekė rekordines aukštumas

Kallas: ES karinė pagalba Ukrainai pasiekė rekordines aukštumas

2025-09-09 13:02
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas antradienį pareiškė, kad 27 bloko valstybės narės Ukrainai teikia rekordiškai daug karinės pagalbos.

Kallas: ES karinė pagalba Ukrainai pasiekė rekordines aukštumas
Kallas: ES karinė pagalba Ukrainai pasiekė rekordines aukštumas / Scanpix nuotr.

„Europos Sąjunga ir mūsų šalys narės nuo plataus masto karo pradžios 2022 m. suteikė beveik 169 mlrd. eurų finansinės paramos“, – kreipdamasi į Europos Parlamentą (EP) Prancūzijos Strasbūro mieste sakė K. Kallas.

„Tai apima daugiau nei 63 mlrd. eurų vertės karinę paramą Ukrainai“, – pridūrė ji ir kartu pažymėjo, kad „šalys narės vien tik šiais metais suteiks daugiau nei bet kada anksčiau, iki šiol – 25 mlrd. eurų“.

ES šalys taip pat aprūpino Ukrainą amunicija ir įvykdė 80 proc. ES tikslo Kyjivui pristatyti 2 mln. šovinių. „Iki spalio siekiame 100 proc.“, – dėstė K. Kallas. Pasak jos, „visa tai yra tam, kad Ukraina galėtų gintis, apginti savo civilius gyventojus ir atremti agresiją“.

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
ES parama

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų