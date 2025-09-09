Kallas: ES karinė pagalba Ukrainai pasiekė rekordines aukštumas

„Europos Sąjunga ir mūsų šalys narės nuo plataus masto karo pradžios 2022 m. suteikė beveik 169 mlrd. eurų finansinės paramos“, – kreipdamasi į Europos Parlamentą (EP) Prancūzijos Strasbūro mieste sakė K. Kallas.
„Tai apima daugiau nei 63 mlrd. eurų vertės karinę paramą Ukrainai“, – pridūrė ji ir kartu pažymėjo, kad „šalys narės vien tik šiais metais suteiks daugiau nei bet kada anksčiau, iki šiol – 25 mlrd. eurų“.
ES šalys taip pat aprūpino Ukrainą amunicija ir įvykdė 80 proc. ES tikslo Kyjivui pristatyti 2 mln. šovinių. „Iki spalio siekiame 100 proc.“, – dėstė K. Kallas. Pasak jos, „visa tai yra tam, kad Ukraina galėtų gintis, apginti savo civilius gyventojus ir atremti agresiją“.