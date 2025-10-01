Kallas: neteisinga daryti spaudimą Ukrainai

„Neturime pamiršti, kad Rusija yra agresorius, o Ukraina auka, – sakė K. Kallas pirmadienį Liuksemburge po ES užsienio reikalų ministrų susitikimo. – Neteisinga daryti spaudimą aukai, Ukrainai“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį Baltuosiuose rūmuose priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Anot žiniasklaidos, D. Trumpas paragino V. Zelenskį nutraukti mūšius ir sutikti su dalies Ukrainos okupacija.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad niekas neturėtų daryti spaudimo Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui atsisakyti dalies Rusijos užgrobtos Ukrainos teritorijos.
„Niekas iš mūsų neturėtų daryti spaudimo Zelenskiui, kai kalbama apie teritorines nuolaidas“, – sekmadienį socialiniame tinkle „X“ parašė D. Tuskas.
„Visi turėtume daryti spaudimą Rusijai, kad ji nutrauktų savo agresiją. Nuolaidžiavimas niekada nebuvo kelias į teisingą ir ilgalaikę taiką“, – pridūrė D. Tuskas.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį interviu kanalui „Fox Business“ sakė, kad Rusija siekia pasilikti dalį užgrobtos Ukrainos teritorijos. Kyjivas kritiškai vertina galimybę perduoti Rusijai bet kokias savo teritorijas.