Europos lyderiai remia Trumpo raginimą pradėti taikos derybas dėl Ukrainos

D. Trumpas siekia tarpininkauti dėl taikos susitarimo pusketvirtų metų trunkančiam karui užbaigti. Praėjusią savaitę jis po pokalbių su abiem pusėmis paragino rusus ir ukrainiečius „sustoti ten, kur jie yra“.
„Tvirtai remiame prezidento D. Trumpo poziciją, kad kovos turėtų būti nedelsiant nutrauktos, o derybų pradinis taškas turėtų būti dabartinė kontaktinė linija“, – sakoma pareiškime.
Jį pasirašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Europos Sąjungos (ES) vadovai Antonio Costa ir Ursula von der Leyen, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni.
„Liekame įsipareigoję principui, kad tarptautinių sienų negalima keisti jėga“, – sakė lyderiai, taip pat įskaitant Danijos, Suomijos, Norvegijos, Lenkijos vadovus.
ES lyderiai turi susitelkti dėl Ukrainos ketvirtadienį Briuselyje vyksiančiame viršūnių susitikime. Penktadienį Londone vyks Europos „norinčiųjų koalicijos“ susitikimas kitiems žingsniams dėl paramos Ukrainai aptarti.
D. Trumpas yra paskelbęs, kad artimiausiomis savaitėmis Vengrijos sostinėje Budapešte susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir aptars karo Ukrainoje užbaigimą. Tačiau neaišku, ar dalyvaus V. Zelenskis, kurio D. Trumpas nekvietė į ankstesnį susitikimą su V. Putinu, rugpjūtį surengtą Aliaskoje.
„Aiškiai sakome, kad Ukraina turi būti stipriausioje, kokia tik įmanoma, pozicijoje prieš bet kokį ugnies nutraukimą, jo metu ir vėliau“, – antradienį sakė lyderiai.
„Privalome didinti spaudimą Rusijos ekonomikai ir jos gynybos pramonei, kol Putinas bus pasirengęs tartis dėl taikos“, – pridūrė jie.
Europos Sąjunga galvoja apie naują 140 mlrd. eurų paskolą Ukrainai iš įšaldyto Rusijos centrinio banko turto. Šis klausimas bus aptartas ketvirtadienį Briuselyje.
Pareigūnai tikisi, jog galės uždegti žalią šviesą tam, kad būtų parengtas detalesnis teisinis pasiūlymas.