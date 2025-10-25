Iš Kamalos Harris – netikėta žinia

Interviu BBC K. Harris sakė, kad „galbūt“ vieną dieną taps prezidente ir teigė esanti įsitikinusi, kad ateityje Baltuosiuose rūmuose dirbs moteris.
Politikė teigė dar kartą sieksianti prezidento posto 2028 m. ir atmetė apklausas, kurios rodė ją kaip autsaiderę, galinčią tapti demokratų kandidate kituose rinkimuose.
K. Harris taip pat kritikavo savo buvusį varžovą Donaldą Trumpą pavadindama jį „tironu“.
K. Harris teigė dar nepriėmusi sprendimo, tačiau pabrėžė, kad vis dar mato savo ateitį politikoje.
„Aš dar nebaigiau“, – sakė buvusi viceprezidentė.
(be temos)