Kambodžoje sulaikyta 10 sukčiavimo schemose dalyvavusių Pietų Korėjos piliečių, du išgelbėti

Pastaraisiais metais Kambodžoje išsiplėtė daugiamilijardinė sukčiavimo pramonė, į kurią, anot ekspertų, įsitraukia tūkstančiai žmonių, kai kurie savo noru, o kiti – priversti organizuotų nusikalstamų grupuočių.
Savaitgalį Kambodža išsiuntė namo 64 Pietų Korėjos piliečius, kurie buvo sulaikyti dėl įtariamų sąsajų su „kiaulių skerdimo“ schema, vadinama taip dėl to, kad prieš vagiant lėšas palaipsniui įgyjamas aukų pasitikėjimas.
Pirmadienį Pietų Korėjos užsienio reikalų ministras Cho Hyunas (Čo Hjunas) teigė, kad dar 10 žmonių buvo sulaikyti, o du asmenys – išgelbėti.
Minimi asmenys buvo sulaikyti ketvirtadienį ir šią savaitę bus repatrijuoti. Seulas taip pat stengiasi surasti 80 Pietų Korėjos piliečių, kurie dar yra dingę Kambodžoje, sakė Cho Hyunas.
Užsienio reikalų ministerija praeitą savaitę pranešė, kad nuo praėjusių metų apie 550 Pietų Korėjos piliečių, atvykusių į Kambodžą, buvo laikomi dingusiais be žinios arba laikomi prieš savo valią.
Seulas apskaičiavo, kad tarp 200 tūkst. žmonių, dirbančių sukčiavimo operacijose Kambodžoje, yra apie 1 tūkst. Pietų Korėjos piliečių.
Kai kurie iš jų, grasinant smurtu, buvo verčiami vykdyti „kiaulių skerdimo“ schemas ar sukčiauti manipuliuojant romantiniais santykiais.
Savaitgalį deportuoti asmenys buvo sulaikyti vos įlipę į užsakytą lėktuvą, o šiam nusileidus Pietų Korėjoje iš jo išvesti surakinti antrankiais.
Pietų Korėjos nacionalinė policijos agentūra pirmadienį pranešė, kad siekia gauti 59 iš jų arešto orderius.
Didelį atgarsį visuomenėje sukėlė Pietų Korėjos koledžo studento kankinimas ir nužudymas šiais metais Kambodžoje. Pranešama, kad šį nusikaltimą įvykdė nusikaltėlių grupuotė.
Praėjusią savaitę Pietų Korėjos užsienio reikalų ministerijos pareigūnai susitiko su Kambodžos ministru pirmininku ir vietos policija aptarti fiktyvių darbo vietų ir sukčiavimo centrų.
Šie suklestėjo ir kitur regione, ypač Mianmare, kuris tapo regioniniu sukčiavimo centrų židiniu Pietryčių Azijoje.
Mianmaro chunta surengė reidą viename garsiausių šalies kibernetinių sukčių centrų ir konfiskavo 30 „Starlink“ palydovinio interneto įrenginių. Apie tai chunta pranešė pirmadienį, po to, kai naujienų agentūros AFP tyrimas atskleidė, kad šie įrenginiai sukčiavimo schemose imti naudoti neregėtais mastais.
