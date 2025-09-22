Kandidatė į Japonijos premjerus pažadėjo siekti šiaurietiškos lyčių lygybės

Jei laimės spalio 4 dienos rinkimus, per kuriuos bus renkamas Liberalų demokratų partijos (LDP) lyderis ir užsitikrins parlamento paramą, Sanae Takaichi (Sanajė Takaiči) taps pirmąja Japonijos premjere moterimi.
Pateikusi savo kandidatūrą kartu su keturiais kitais kandidatais, S. Takaichi, šiaip laikoma užkietėjusia konservatore, pareiškė, kad žmonės bus labai nustebinti jos paskyrimų.
„Mūsų kabinetas ir (LDP) vykdomasis komitetas įtrauks moteris iki tokio lygio, jog bus sulyginama su šiaurietiškomis valstybėmis“, – teigė 64 metų kandidatė.
Japonijos politikoje ir įmonių valdybose moterų nėra daug. Pasaulio ekonomikos forumo lyčių atotrūkio ataskaitoje Japonija užėmė 118 vietą iš 148.
Šiaurės šalys – Islandija, Suomija ir Norvegija – užėmė tris aukščiausias vietas.
Rugsėjo 7 dieną atsistatydinusio premjero Shigeru Ishibos (Šigeru Išibos) 20-ies žmonių kabinete dirbo vos dvi moterys, o žemutiniuose parlamento rūmuose jos sudaro vos 15 procentų.
Kartu su Shinjiro Koizumi (Šindžiru Koidzumiu) S. Takaichi yra laikoma balsavimo favorite. Ji yra sakiusi, jog augantis užsieniečių skaičius šalyje provokuoja nervus.
Nors turistai yra laukiami, „skubotai suorganizuota (imigracija) sukurtų priešišką atmosferą Japonijos visuomenėje“, teigė kandidatė.
„Aš peržiūrėsiu šią politiką, kad galėtume taikiai gyventi kartu su užsieniečiais“, – tvirtino ji.
Japonijoje imigracija, palyginti su kitomis pasiturinčiomis ekonomikomis, išlieka menka.
Tačiau prieš imigraciją nusistačiusi „Sanseito“ partija liepos mėnesį sulaukė sėkmės aukštutinių parlamento rūmų rinkimuose ir jos mandatų skaičius išaugo nuo dviejų iki 15.
Charizmatiškas buvusio premjero sūnus S. Koizumi pirmadienį taip pat palietė imigracijos klausimą.
„Šiuo metu kai kuriose vietose realybė yra tokia, kad nelegalus užsieniečių įdarbinimas, įtampa su vietos gyventojais ir prastėjantis viešas saugumas tarp vietinių kelia nerimą“, – teigė jis.
Jis pridūrė, jog jo „aukščiausias prioritetas yra spręsti neatidėliotinus visuomenės, kovojančius su kylančiomis kainomis ir sunkiomis gyvenimo sąlygomis, rūpesčius“ bei pažadėjo parlamente pateikti ekonominį paketą.
44 metų S. Koizumi taip pat teigė, jog dėl nesėkmingų rinkimų, kuriuose LDP koalicija prarado daugumą abiejuose parlamento rūmuose, kaltas negebėjimas išgirsti žmonių balsus.
Jei kuris nors iš kandidatų sulauks pakankamai parlamento paramos, naujasis LDP lyderis būtų penktas Japonijos premjeras per penkis metus.
LDP Japoniją beveik nepertraukiamai valdo nuo 1955-ųjų.
Kitas kandidatas, 69 metų buvęs ministras ir prekybos derybininkas Toshimitsu Motegi (Tošimicu Motegis) sakė, jog jo kabineto narių vidutinis amžius būtų 10 metų jaunesnis nei dabar, o moterys sudarytų apie 30 procentų.
Taip pat varžosi 64 metų S. Ishibos kabineto atstovas bei kelis skirtingus ministrų postus užėmęs Yoshimasa Hayashi (Jošimasa Hajašis) bei buvęs ekonominio saugumo ministras Takayuki Kobayashi (Takajukis Kobajašis).
LDP ir kitoms tradicinės partijoms „sunkiai sekasi pritraukti jaunimo balsų“, teigė Nagojos užsienio studijų universiteto profesorius emeritas Junichi Takase (Juničis Takasė).
„Politinėje scenoje vyraujanti tendencija yra perėjimas nuo senųjų prie naujų partijų, todėl LDP, norėdama išlikti, turi atsinaujinti“, – sakė J. Takase naujienų agentūrai AFP.
