Japonijos tikėtina būsimoji premjerė kreipėsi į opoziciją, norėdama išplėsti valdančiąją koaliciją

Japonijos valdančioji Liberalų demokratų partija (LDP) ir jos ilgametė koalicijos partnerė „Komeito“ nuo pastarųjų rinkimų dirba mažumoje abiejuose parlamento rūmuose, todėl valdantiesiems sunkiai sekasi priimti įstatymus.
64-erių S. Takaichi šeštadienį buvo išrinkta LDP lydere ir, kaip tikimasi, kitą savaitę taps pirmąja moterimi Japonijos ministro pirmininko poste. Ji pakeis darbą baigiantį premjerą Shigeru Ishibą (Šigeru Išibą).
Japonijos dienraščiai „Yomiuri Shimbun“ ir „Mainichi Shimbun“ nurodė, kad sekmadienį S. Takaichi surengė derybas su Liaudies demokratų partijos (DPP) vadovu Yuichiro Tamaki.
Anksčiau jie siūlė panašią politiką – mokesčių mažinimą ekonomikai skatinti bei griežtesnes taisykles dėl užsieniečių darbuotojų.
S. Takaichi taip pat nurodė, kad nori išplėsti esamą koaliciją ir pridūrė, jog šį sprendimą norėtų priimti iki tapdama premjere.
Jos išrinkimas LDP vadove pakėlė akcijų kainas, tačiau obligacijų palūkanos išaugo dėl nuogąstavimų, kad didelės išlaidos gali dar labiau pabloginti Japonijos valstybės finansus ir paskatinti infliaciją.
Jos sprendimas paskirti buvusį finansų ministrą Shunichį Suzukį (Šuničį Sudzukį) LDP generaliniu sekretoriumi vertinamas kaip signalas investuotojams, kad naujoji vyriausybė nesukels problemų rinkoms.
LDP ir „Komeito“ koalicija Japoniją valdo nuo 1999 metų.
Tačiau daugelis budistų remiamos „Komeito“ grupės narių išreiškė nerimą dėl S. Takaichi, kuri žada griežtą konservatyvią politiką.
Šeštadienį susitikęs su S. Takaichi „Komeito“ vadovas Tetsuo Saito (Tecuo Saitas) žurnalistams sakė, kad partijos nariai taip pat susirūpinę dėl neseniai kilusio LDP politinio slapto fondo skandalo.
„Aš jai atvirai pasakiau, kad mūsų partijos rėmėjai išreiškė didelį susirūpinimą ir nerimą. Jei šių problemų nepavyks išspręsti, koalicinė vyriausybė nebus sudaryta“, – pareiškė jis.
T. Saito taip pat išreiškė atsargumą dėl koalicijos plėtros.
„(Takaichi) išreiškė norą išplėsti koaliciją prieš parlamento balsavimą (dėl jos paskyrimo naująja premjere), tačiau norint suformuoti valdančiąją koaliciją reikia politinio ir ideologinio vieningumo. Tai nėra lengva užduotis“, – pridūrė jis.
Antradienį derybas turėtų surengti aukšto rango LDP ir „Komeito“ pareigūnai.
