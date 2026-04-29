Karalius Charlesas III ir karalienė Camilla vizitą Niujorke pradėjo prie Rugsėjo 11-osios memorialo

Ten jie pagerbė 2001 metų išpuolių aukas.
Ši stotelė buvo dalis įtemptos darbotvarkės mieste įpusėjus keturių dienų karališkosios poros kelionei po JAV, skirtai paminėti 250-ąsias Amerikos nepriklausomybės metines. Tai pirmoji valdančiojo britų monarcho kelionė į Niujorką nuo karalienės Elizabeth II (Elžbietos II) vizito 2010 metais.
Karalius ir karalienė atvyko kortežu, memoriale juos pasitiko pareigūnai. Einant link memorialo su išpuolių aukų vardais, juos lydėjo buvęs Niujorko meras Michaelas Bloombergas (Maiklas Blumbergas). Charlesas III padėjo gėlių.
Monarchai taip pat turi susitikti su gelbėtojais ir Rugsėjo 11-osios išpuolių aukų šeimomis. Niujorko meras Zohranas Mamdani ir kiti pareigūnai taip pat dalyvavo ceremonijoje, surengtoje artėjant 25-osioms išpuolių metinėms.
Vėliau planuojama, kad karalienė apsilankys Niujorko viešojoje bibliotekoje, kur ji įteiks naują kengūriuko Riuko lėlę, papildysiančią garsiąją bibliotekos Mikės Pūkuotuko pliušinių žaislų kolekciją, nes šiemet mylimam vaikų personažui sukanka 100 metų.
Penkios šiuo metu eksponuojamos lėlės – Mikė Pūkuotukas, Paršelis, Tigras, Nulėpausis ir Kengūra – tapo įkvėpimu A. A. Milne'o (Milno) knygų vaikams personažams. XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje jos priklausė anglų rašytojo sūnui, tikrajam Christopheriui Robinui (Kristoferiui Robinui).
Lėlės bibliotekai buvo padovanotos 1987 metais ir yra pagrindinis bibliotekos vaikų literatūros kolekcijos akcentas. Riukas knygose buvo mažas rudas kengūriukas ir kengūros Kengos sūnus.
Tuo tarpu karalius turėjo apsilankyti popamokinėje miesto ūkininkavimo iniciatyvoje, dirbančioje su maisto nepriteklių patiriančiais jaunuoliais, o vėliau susitikti su verslo ir finansų lyderiais Manhatane.
Tikimasi, kad vėliau karališkoji pora dalyvaus priėmime, skirtame „King's Trust“ – labdaros organizacijai, kurią Charlesas III įkūrė 1976 metais.
Keturių dienų kelionė yra pirmasis Charleso III valstybinis vizitas JAV nuo tada, kai jis tapo karaliumi. Jo motina, karalienė Elizabeth II, JAV su valstybiniu vizitu lankėsi keturis kartus.
Pirmadienį karalius ir karalienė kartu su prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) ir pirmąja ponia Melania Trump (Melanija Tramp) gėrė arbatą Baltuosiuose rūmuose.
Antradienį Charlesas III ir D. Trumpas surengė uždarą susitikimą Ovaliajame kabinete. Tada karalius pasakė retą kalbą Kongrese – pirmąją britų monarcho kalbą nuo jo velionės motinos kreipimosi 1991 metais, po kurios sekė oficiali valstybinė vakarienė Baltuosiuose rūmuose.
Tikimasi, kad monarchai taip pat sustos Virdžinijoje, o ketvirtadienį baigs savo vizitą JAV Baltuosiuose rūmuose oficialiu atsisveikinimu su D. Trumpu. Tada Charlesas III vienas keliaus į Bermudus – tai bus jo pirmasis kaip karaliaus vizitas į JK užjūrio teritoriją.
