Kazachstanas nebepirks rusiškos elektros

Apie tai paskelbė energetikos ministras Sungatas Yessimkhanovas, kurį cituoja portalas „The Moscow Times“.
„Jeigu visi planuojami energetikos objektai pradės veikti šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje, manau, kad visiškai nebepirksime elektros iš Rusijos 2027 metais“, – žiniasklaidai sakė S. Yessimkhanovas.
Pasak nepriklausomo Rusijos naujienų portalo, tai būtų dar vienas smūgis Rusijos elektros energijos eksportui, kurį jau dabar neigiamai veikia Kinijos rinkos praradimas dėl elektros energijos trūkumo Rusijos Tolimųjų Rytų regione ir dėl augančios Kinijos konkurencijos Centrinėje Azijoje.
Kazachstano skaičiavimu, elektros energijos deficitas šiais metais sieks 1–1,2 mlrd. kilovatvalandžių (kWh), o jį turėtų atsverti elektros importas iš Rusijos. Ministras sako, kad 2024 m. elektros energijos deficitas Kazachstane siekė 2,1 mlrd. kWh, bet palaipsniui mažėjo.
Ministras šių metų sausį teigė, kad šalyje įgyvendinamas 81 energetikos projektas. Jų bendri elektros generavimo pajėgumai siekia 15,3 gigavatų (GW), o investicijos į projektus viršija 13 trln. tengių arba apie 25 mlrd. JAV dolerių. Daugumą šių projektų planuojama baigti pirmajame 2027 m. ketvirtyje.
Kazachstanas yra vienas didžiausių rusiškos elektros pirkėjų. Rusijos duomenimis, 2025 m. 60 proc. viso Rusijos elektros eksporto teko Kazachstanui.
Tuo metu rusiškos elektros eksportas į Kiniją, kuri ilgą laiką buvo pagrindinė Rusijos eksporto rinka, iš pradžių smarkiai smuko, o nuo 2026 m. pradžios visiškai sustojo dėl elektros energijos trūkumo Rusijos Artimųjų Rytų regione.
Rusijos valstybės valdoma energetikos įmonė „Inter RAO“ paskelbė, kad elektros eksportas pirmąjį 2026 m. ketvirtį, palyginus su praėjusių metų pirmuoju ketvirčiu, išaugo 5,8 proc. iki 2,12 mlrd. kWh, o daugiausia jos buvo eksportuota į Kazachstaną ir Sakartvelą.
Be to, Rusijos bendrovės vis dažniau praranda galimybę dalyvauti dideliuose energetikos infrastruktūros projektuose Kazachstane.
Anksčiau ši šalis atsisakė Rusijos dalyvavimo statant šilumines elektrines Semejaus, Kokšetau ir Oskemeno miestuose. Valdžia nusprendė, Kokšetau elektrinę statyti savarankiškai, o kitus du projektus įgyvendina Kazachstano ir Singapūro konsorciumas, kuriame dalyvauja valstybinė bendrovė „Samruk-Energo“.
