Kim Jong Uno sesuo smerkia artėjančias Pietų Korėjos, JAV ir Japonijos karines pratybas

Sąjungininkai nuo pirmadienio iki penktadienio prie Pietų Korėjos Džedžu salos vykdys bendrus karinius mokymus, kuriuose bus derinamos jūrų, oro ir raketinės gynybos pratybos, siekiant geriau pasiruošti branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos keliamoms grėsmėms.
Seulas ir Vašingtonas, dislokavęs Pietų Korėjoje apie 28,5 tūkst. karių, taip pat surengs stalo karines pratybas, skirtas integruoti savo karinius išteklius.
Kim Yo Jong (Kim Jo Čen) valstybinės naujienų agentūros KCNA paskelbtame pareiškime pasmerkė pratybas kaip „pavojingą idėją“.
„Beatodairiškas jų (sąjungininkų) jėgos demonstravimas realiuose veiksmuose netoli KLDR, kas yra netinkama vieta, neišvengiamai atneš jiems blogų rezultatų“, – sakė ji, pavartodama oficialaus Šiaurės Korėjos pavadinimo akronimą.
Pchenjanas jau seniai priešinasi tokioms bendroms karinėms pratyboms, kuriose dalyvauja sąjungininkai, vadindamas jas invazijos repeticijomis.
Šiaurės Korėja trišales pratybas laiko „riboto ar plataus masto branduolinių smūgių scenarijais ir bandymais neutralizuoti jos paleidimo platformas“, naujienų agentūrai AFP sakė Korėjos nacionalinio suvienijimo instituto vyresnysis analitikas Hong Minas.
„Šiaurės Korėja greičiausiai naudojasi sąjungininkų pratybomis kaip pretekstu tęsti branduolinių ginklų modernizavimą ir įprastinių ginklų atnaujinimą“, – pridūrė jis.
Kim Jo Yong pareiškimas paskelbtas po jos brolio apsilankymo ginklų tyrimų įstaigose šią savaitę, kur, pasak jo, Pchenjano, „vykdys politiką, pagal kurią vienu metu bus skatinamas branduolinių ir įprastinių ginkluotųjų pajėgų kūrimas“.
Po nepavykusio 2019 metų aukščiausiojo lygio susitikimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl denuklearizacijos Šiaurės Korėja ne kartą pareiškė, kad niekada neatsisakys savo branduolinių ginklų, ir paskelbė save „negrįžtama“ branduoline valstybe.
Kim Jong Uną įkvėpė karas Ukrainoje, ir jis užsitikrino itin svarbią Rusijos paramą, pasiuntęs tūkstančius Šiaurės Korėjos karių kovoti išvien su Maskva.
Maskva ir Pchenjanas praėjusiais metais pasirašė savitarpio gynybos paktą, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas lankėsi šioje uždaroje valstybėje.
